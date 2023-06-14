Правительство запретило приостанавливать сертификаты авиакомпаниям из-за финансовых проблем

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому Росавиация до 31 декабря 2023 года не сможет приостанавливать сертификаты авиакомпаний, если те находятся в неудовлетворительном финансовом положении два квартала подряд.

Помимо этого, согласно постановлению, нельзя будет приостанавливать сертификаты по заявлению иностранных собственников воздушных судов из недружественных стран.

В апреле Росавиация приостановила сертификат эксплуатанта авиакомпании Royal Flight. Решение было принято по заявлению самого перевозчика. Выполнять рейсы Royal Flight, парк которой состоял из американских Boeing, прекратила в марте 2022 года.