Курс доллара. Прогноз на 15–16 июня

Егор Жильников,

главный аналитик В ближайшие дни курс доллара перейдет к консолидации в диапазоне 82−85 руб./$ В среду курс доллара протестировал отметку 85 руб., нашу базовую цель восходящего движения последних дней, и откатился ниже на фоне заметного улучшения ситуации на рынке нефти и конструктивного новостного потока с ПМЭФ. Оказывает поддержку и ослабление позиций доллара к мировым валютам, вызванное сегодня ожиданиями итогов заседания ФРС. Рассчитываем, что в ближайшие дни курс доллара перейдет к консолидации в диапазоне 82−85 руб. /$. Для дальнейшего ослабления рубля значимых конъюнктурных оснований пока не видим. Ждем постепенного увеличения предложения валюты со стороны экспортеров, в том числе и ввиду приближения налогового периода.

Полина Хвойницкая,

руководитель инвестиционной стратегии и аналитики Пауза в повышении ставки создаст позитивные настроения на финансовых рынках До конца недели мы ожидаем торги по паре доллар/рубль в диапазоне 83−85 руб./$. На прошлой неделе курс преодолел важный уровень в 80 руб./$, после которого открывается дорога для дальнейшего постепенного ослабления российской валюты. В среду курс уже тестировал отметку в 85 руб./$, что прогнозировалось нами как важный уровень сопротивления. Из важных событий до конца недели выделяем решение ФРС США по ставке, которое состоится в среду. Пауза в повышении ставки создаст позитивные настроения на финансовых рынках. Пока участники рынка закладывают сохранение ставки на текущем уровне, что и создает спрос на локальные валюты. Хотя на рубль это оказывает влияние в меньшей степени.

Денис Буйволов,

аналитик В ближайшее время постепенного восстановления рубля и движения доллара в направлении 82 руб./$ Девальвационный виток в российской валюте достиг локального предела. Эпизодические выходы на новые экстремумы еще возможны, однако базово мы ждем в ближайшее время постепенного восстановления рубля и движения доллара в направлении 82 руб./$. Цены на нефть после спада вернулись к $75 и могут продолжить рост в свете вероятного усиления нисходящей коррекции индекса доллара после заседания ФРС. В фокусе внимания участников рынка помимо монетарных сигналов остаются геополитика, макроэкономические маркеры, общерыночные настроения, ситуация на рынке рублевого долга.

Максим Тимошенко,

директор департамента операций на финансовых рынках Доллар на Московской бирже растет, обновляя апрельские максимумы В качестве поддержки российской валюте может сыграть приближение налогового периода и продажи валютной выручки экспортерами. При этом снижение нефтяных цен в начале недели на фоне рецессии в европейских странах, а также уменьшение объемов притока валюты, потянули за собой и курс российского рубля. Тем временем доллар на Московской бирже растет, обновляя апрельские максимумы. В центре внимания — результаты заседания ФРС США в июне, а также свежие экономические данные из Китая. В качестве позитивных новостей для энергетического, а вместе с ним и валютного рынков выступают сигналы о смягчении ДКП Китая и неожиданное понижение им ключевой кредитной ставки, которое произошло впервые за последние 10 месяцев.