ПМЭФ-2023: аналог чемпионата WorldSkills пройдет на базе Пулково

Правительство Санкт-Петербурга и ООО «Воздушные Ворота Северной Столицы» (ВВСС) подписали соглашение о сотрудничестве в рамках подготовки к национальному чемпионату «Профессионалы». Документ подписали вице-губернатор Санкт-Петербурга Ирина Потехина и генеральный директор ООО «ВВСС» Леонид Сергеев.

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В рамках проекта будут реализованы инициативы по поддержке регионального этапа и финала чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы» в Петербурге. В соглашении также прописано, что ВВСС организует профориентационные мероприятия и программы стажировки с последующим трудоустройством. Чемпионат пройдет в ноябре в Петербурге на базе аэропорта Пулково.

«Я уверен, что финал чемпионата пройдет не хуже, а даже лучше, чем мировые чемпионаты WorldSkills. Для этого у нас есть все условия и возможности: Петербург достаточно серьезно вкладывает в развитие образования»,— заявил министр просвещения Сергей Кравцов.

«Самое интересное, что мы проведем его лучше, чем европейские чемпионаты. Мы знаем нашу страну, наших людей. Мы знаем, что нам нужно, что необходимо»,— прокомментировал Александр Беглов.

В 2022 году в России создали концепцию чемпионатного движения по профессиональному мастерству для учащихся колледжей. Новые соревнования должны заменить ушедший из страны WorldSkills (соревнования среди специалистов промышленных предприятий).

Полина Пучкова, Надежда Ярмула

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