Мэр Краснодара Наумов награжден знаком «Почетный строитель России»

Глава Минстроя России Ирек Файзуллин во время рабочей встречи с главой города Краснодара Евгением Наумовым наградил градоначальника знаком «Почетный строитель России», сообщает пресс-служба Министерства строительства РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба Минстроя РФ Фото: Пресс-служба Минстроя РФ

Помимо этого, в ходе встречи господин Файзуллин и господин Наумов обсудили реализацию нацпроекта «Жилье и городская среда» и федеральных проектов в 2023 году.

В июне в Краснодаре сквер Гатова стал победителем в голосовании за благоустройство. Ход благоустройства контролирует городская общественная комиссия. Территория будет благоустроена в 2024 году по региональному проекту «Формирование комфортной городской среды», который входит в нацпроект «Жилье и городская среда». За сквер Гатова свой голос отдали 42,9 тыс. краснодарцев.

Олег Исаев

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