Новый микрорайон со школой и детсадами построят в Краснодаре к 2025 году

Новый жилой микрорайон напротив станицы Елизаветинской на 300 тыс. кв. м жилой площади с тремя детскими садами, школой, дог-парком и медцентром построит строительная компания «Семья» до конца 2025 года. Об этом «Ъ-Кубань» сообщили в пресс-службе компании. Объем инвестиций и другие подробности проекта в компании не раскрывают, известно лишь, что на строительство социальной инфраструктуры и благоустройство будущего района планируют направить 6 млрд руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: СК «Семья» Фото: СК «Семья»

«Под комплексную разноэтажную застройку, которую в компании называют “новым городом-садом” и “альтернативным Краснодаром”, выделено 70 га земли. Строительные работы уже начались»,— рассказал источник «Ъ-Кубань» в строительной отрасли, знакомый с проектом.

По его данным, предполагается, что на участке возведут 32 дома переменной этажности — от 9 до 18 этажей. Порядка 135 тыс. кв. м будет выделено под благоустройство территории, которое включает создание парков, в том числе дог-парка, аллеи, скверов, бульвара, фитнес- и медицинского центров.

Проект станет коллаборацией городской и загородной жизни. Район будет построен по разработанной архитекторами концепции «город в городе»: в пригороде Краснодара появится целый социокультурный кластер, при этом план сохраняет максимальную природную составляющую.

На территории микрорайона также построят муниципальную школу на 1800 мест и три детских сада суммарно на 950 мест.

По информации «Ъ-Кубань», речь идет о территории по правую сторону от федеральной трассы в направлении Славянска-на-Кубани.

Наталья Решетняк

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