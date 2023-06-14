В Перми скончался бывший руководитель управления дорог и транспорта

В Перми на 64-м году жизни скоропостижно скончался бывший руководитель ГБУ «Управление автомобильных дорог и транспорта» (УАДиТ) Михаил Бажуков, сообщили «Ъ-Прикамье» в минтрансе. Господин Бажуков проработал в управлении около 15 лет, в 2018 году был и. о. руководителя УАДиТ, в последние годы работал в ГКУ «Дирекция дорожных концессий».

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Почетный транспортный строитель России Михаил Бажуков построил, реконструировал и спроектировал основные важные дороги Пермской области (позже — края): Полазна — Чусовой, Барда — Куеда, Оса — Чернушка, обход Куеды, участки Восточного обхода и десятки других инфраструктурных объектов региона.

Прощание с дорожником состоится 15 июня в 10 часов 20 минут в Большом зале на ул. Старцева, 61.