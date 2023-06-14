Греф: российскую экономику невозможно перестроить в короткий срок

Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что российскую экономику нельзя перестроить в короткий срок, так как она сильно интегрирована в мировую. По его мнению, в 2023 году экономика России может вырасти на 2%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Герман Греф

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Герман Греф

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

"Я говорил о том, что возможен такой сценарий ("Труба на восток" — "Ъ"), и он, конечно же, все равно остается. Российская экономика вообще очень сильно интегрирована в мировую экономику, и перестроить ее в короткий срок невозможно, да и не нужно»,— сказал господин Греф в разговоре с РБК.

Герман Греф отметил, что Россия производит целый ряд товаров в объеме, который невозможно освоить на внутреннем рынке. «Поэтому, конечно же, мы будем оставаться экспортно ориентированной страной»,— сказал он. Однако, по его мнению, вопрос о том, насколько Россия сможет использовать потенциал внутреннего спроса, остается открытым.

Господин Герман также заявил, что Сбербанк не ожидает стагнационных процессов в экономике. «Наш прогноз на этот год — экономика закончит ростом. Каким — пока сказать сложно, но наш прогноз - порядка 2%, и это хороший результат»,— сказал он. По его мнению, в течение двух лет российская экономика полностью восстановится.

Олеся Павленко