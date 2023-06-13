Алименты вернули на конкурс

Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд отменил определение арбитражного суда Башкирии, который в декабре 2022 года включил в реестр требований кредиторов бывшего владельца ГК «Башмилк» Александра Никитина требования Дианы Мустафиной на общую сумму 22,3 млн руб. Госпожа Мустафина — бывшая супруга Александра Никитина. Половина суммы, включенной в реестр — невыплаченные алименты на двух дочерей Александра Никитина, еще столько же — неустойка. Жалобы на определение суда первой инстанции подали финансовый управляющий банкрота и его кредиторы. Апелляционный суд пришел к выводу, что через алименты бывшие супруги могли выводить активы господина Никитина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд вынес новое решение по делу об уплате алиментов двум дочерям владельца холдинга «Башмилк» (предприятия группы находятся в процедуре банкротства) Александра Никитина. В январе 2018 года он и его супруга заключили алиментное соглашение, по которому господин Никитин должен был ежемесячно выплачивать по 500 тыс. руб. на каждого ребенка. В июле 2018 года супруги разошлись, Диана сменила фамилию на Мустафину. В феврале 2020 женщина начала взыскивать алименты через службу судебных приставов.

В сентябре 2020 года Александр Никитин был признан банкротом. Его супруга обратилась с просьбой включить долг по алиментам в реестр требований кредиторов. В декабре 2022 года арбитражный суд Башкирии частично удовлетворил этот иск, уточнив сумму задолженности. С Никитина было взыскано 11,2 млн руб. основного долга и столько же неустойки.

С решением первой арбитражной инстанции не согласились кредиторы — Россельхозбанк и владелец компании «Аквамак-процессинг» Олег Макаренко, а также финансовый управляющий Александра Никитина Вакиль Абдрашитов.

Представитель банка в апелляционной жалобе указал, что должник и его экс-супруга знали о нестабильном имущественном положении. На дату заключения соглашения об алиментах обоим были известны размеры их обязательств по договорам поручительства на сумму более 1 млрд руб. Также заявитель указал, что в 2015 году Александр Никитин передал компании своей супруги имущественный комплекс в аренду, но фактически не получал от этого дохода.

Предприниматель Олег Макаренко, у которого господин Никитин взял в долг 100 млн руб. и полностью не вернул, отметил, что супруги переводили все имущество и источники дохода на Мустафину на протяжении длительного времени, а под видом алиментов попытались вывести часть активов. Супруги создавали фиктивную видимость наличия у должника источников доходов, сообщил в жалобе Вакиль Абдрашитов. У Дианы Мустафиной, получившей имущество мужа по брачному договору, была возможность полноценно обеспечивать детей, заявлял в суде финансовый управляющий, а для господина Никитина, зарплата которого в 2018-2019 годах составляла чуть более 10 тыс. руб., размер алиментов был завышенным.

Апелляционная инстанция установила, что «нетипично высокий» доход в налоговых декларациях Никитина появился в 2018 и первом квартале 2019 года — после подписания алиментного соглашения.

«В условиях банкротства ответчика и конкуренции его кредиторов интересы должника-банкрота и аффилированного с ним кредитора («дружественный» кредитор) в судебном споре могут совпадать в ущерб интересам прочих кредиторов», — отмечается в постановлении.

Суд частично удовлетворил требования финансового управляющего, запретив включать алименты в реестр требований кредиторов, «учитывая аффилированность сторон».

Выплата алиментов на 9,67 млн руб. признана недействительной сделкой. Эту сумму Диана Мустафина должна вернуть в конкурсную массу должника.

Управляющий партнер Центра по работе с проблемными активами Зоя Галеева полагает, что супруги создавали видимость получения должником высокого дохода для расчета суммы алиментов. «Указанная конструкция является относительно распространенной в делах о банкротстве, поскольку внешне преследует безусловно законную цель — обеспечение собственных детей. Однако в такого рода спорах ключевым вопросом является определение действительной воли должника при заключении и исполнении алиментного соглашения»,— отмечает госпожа Галеева.

Партнер, руководитель практики, арбитражный управляющий юридической фирмы Intellect Ольга Жданова считает решение апелляции вполне обоснованным. «Схемы по выводу активов через заключение алиментного соглашения не новы и вполне успешно оспариваются в ситуации банкротства. Здесь должник использовал не самый тривиальный способ»,— отмечает она.

Наталья Балыкова