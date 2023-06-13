Реки вышли из себя

Ряд сибирских регионов в бассейнах Оби и Енисея оказался в зоне паводка. Наиболее сложная ситуация в Республике Тыва, где потоки воды подтопили десятки домов села Ишкин и разрушили автомобильный мост на трассе, ведущей в Республику Хакасия. Паводок также угрожает поселку Балыкча в Республике Алтай, а в соседнем Алтайском крае уровень воды в реках начал превышать критические отметки.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Луковский, Коммерсантъ Фото: Андрей Луковский, Коммерсантъ

Причиной паводка в западной части Тувы стали проливные дожди, идущие несколько дней. Режим чрезвычайной ситуации (ЧС) введен на территориях Сут-Хольского и Бай-Тайгинского районов. Самому сильному удару стихии 11 июня подверглось село Ишкин Сут-Хольского района с населением 1,1 тыс. человек. Там ситуацию усугубили потоки воды, сошедшие на жилую зону с окружающих гор. Были подтоплены 75 жилых домов с приусадебными участками, залило посевы. К вечеру 11 июня вода ушла с участков.

Сложившуюся ситуацию 12 июня обсудили на заседании республиканской комиссии по чрезвычайным ситуациям. «По свидетельству местных властей, ситуация со сходом ливневых вод с гор — многолетняя проблема, повторяющаяся при неблагополучном сочетании природных явлений. Глава Тувы Владислав Ховалыг поручил оказать всю необходимую помощь пострадавшим жителям, сообщив, что в Сут-Хольском районе уже ведется разъяснительная работа о порядке обращений за материальной компенсацией, а также принимаются меры по предотвращению ситуации в будущем»,— сообщили в пресс-службе тувинского правительства по итогам заседания. Министерство здравоохранения Тувы, в свою очередь, направило в Ишкин две врачебно-сестринские бригады. Тревогу медиков вызвала возможность острых кишечных инфекций из-за недостатка чистой питьевой воды. Пока пациентов с такими симптомами нет.

Пострадала и транспортная инфраструктура региона. 13 июня главное управление МЧС по Республике Тыва сообщило о том, что резко поднялся уровень воды в реках Алаш, Тапсы, Хемчик. В результате, было нарушено дорожное сообщение с двумя селами — Кара-Холь и Кызыл-Даг. Для помощи местным жителям в Барун-Хемчикский и Бай-Тайгинский районы была направлена аэромобильная группировка спасателей с надувными лодками с подвесными моторами.

«Из-за возникшей паводковой ситуации в Барун-Хемчикском и Бай-Тайгинском кожуунах Тувы временно перекрыт транспортный проезд к территориям лагерей «Шивилиг», «Манчурек», «Таежный» и «Шолбан-Ак», которые должны были открыться уже 15 июня. Данные лагеря будут открыты после спада уровня воды на реках и разрешения надзорных органов»,— сообщили в республиканском министерстве образования. В Бай-Тайгинском районе выпускников из девятого и одиннадцатого классов для сдачи ЕГЭ и ОГЭ пришлось доставлять из Кара-Холя в село Тээли вертолетом.

Вода разрушила мост на трассе, связывающей второй по численности населения город Тувы Ак-Довурак с Республикой Хакасия. «На 61-м километре автодороги Ак-Довурак — Абаза произошло размытие моста через реку с обрушением дорожного асфальтового полотна. Автодорога не функционирует, проезд перекрыт»,— констатировал утром 13 июня в своем Telegram-канале и. о. главы администрации Барун-Хемчикского района Аяс Донгак. Вице-спикер Госдумы РФ, бывший глава Тувы Шолбан Кара-оол пообещал обратиться за поддержкой для ремонта дороги в Министерство транспорта РФ.

Сама Хакасия почувствовала натиск стихии еще раньше Тувы. В ночь на 10 июня поднявшиеся воды реки Абакан подмыли дамбу в аале Усть-Таштып Аскизского района. 46 человек пришлось направить в пункт временного размещения. 11 июня угроза подтопления была снята и эвакуированные вернулись по домам. 13 июня правительство Хакасии сообщило о восстановлении дамбы, для чего пришлось отсыпать более 3 тыс. куб. м скального грунта.

Погода в Туве не улучшается. По данным Тувинского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 14 июня ожидаются очень сильные дожди, грозы, град. Северо-западный ветер может усиливаться до 25 м/с.

В Республике Алтай аномально высокие температуры и таяние ледников осложнили паводковую обстановку в ряде населенных пунктов с 8 июня. Прежде всего, в селе Балыкча Улаганского района, расположенном на реке Чулышман. 12 июня вода поднялась на 66 см, подтопив 30 жилых домов и 120 приусадебных участков. 44 человека разместили в здании средней школы. Поскольку на ГЭС «Кайру» затопило машинное отделение, село перевели на энергообеспечение от дизельного генератора. Главное управление МЧС по Республике Алтай направило в Балыкчу 11 спасателей.

12 июня и. о. главы Улаганского района Айдар Акчин подписал постановление о введении режима ЧС. Помимо прочих мер, направленных на борьбу с паводком, власти района намерены направить главе республики Олегу Хорохордину обращение с просьбой профинансировать восстановление размытой автодороги, поскольку «средств резервного фонда района недостаточно».

В Алтайском крае вода Катуни затопила несколько домов в поселке Полеводка Бийского района. В главном управлении МЧС по региону фиксируют повышение уровня воды также в Оби и Бие. В районе Барнаула подъем обской воды, согласно прогнозу, продлится до 16 июня и достигнет отметок 540–570 см над нулевым уровнем поста при опасной отметке в 560 см. «Серьезных подтоплений не ожидается. Прогнозируется, что уже на следующей неделе вода в реках пойдет на убыль»,— считают в краевом главке МЧС.

Валерий Лавский