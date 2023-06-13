В калининградском поселке огонь объял все 5 тыс. квадратных метров мусорного полигона

В поселке Круглово Калининградской области за сутки пожар распространился на весь полигон твердых коммунальных отходов. Площадь возгорания увеличилась с 350 кв. м до 5 тыс. кв. м, сообщает ТАСС со ссылкой на региональную прокуратуру. В ликвидации возгорания, по данным областного МЧС, участвуют 41 человек, задействовано 13 единиц спецтехники.

Telegram-канал «Осторожно, новости» сообщает, что местные жители жалуются на гарь и неприятный запах. Дым от пожара накрыл ближайшие населенные пункты и доходит до Балтийска, который расположено в 20 км от полигона.

Пожар начался 12 июня. Причиной возгорания, как сообщали в пресс-службе регионального правительства, стала «чрезвычайно засушливая погода». «Оно (возгорание.— "Ъ"), по предварительным данным, носит естественный характер»,— сказал начальник пресс-службы Дмитрий Лысков (цитата по «Новому Калининграду»).

9 июня в Калининградской области был введен режим чрезвычайной ситуации из-за гибели посевов. В мае этого года в регионе наблюдалось сильное отклонение от климатической нормы осадков. Продолжительная засуха привела к чрезвычайному уровню пожарной опасности в лесах.

Полина Мотызлевская