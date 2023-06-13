Осужденный экс-руководитель красноярского «Центра реализации социальных проектов» погиб в СВО

В ходе специальной военной операции (СВО) погиб бывший руководитель красноярского городского «Центра реализации социальных проектов» Максим Бархатов. Сообщение об этом размещено на странице Федерации пауэрлифтинга Красноярского края в соцсети «ВКонтакте».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГУ по физической культуре и спорту администрации Красноярска Фото: ГУ по физической культуре и спорту администрации Красноярска

«С глубоким прискорбием сообщаем о гибели в зоне СВО, заслуженного мастера спорта России, многократного чемпиона мира, Максима Бархатова. Вечная память..., наши соболезнования родным и всем, кто знал Максима...»,– говорится в сообщении. Максим Бархатов – пятикратный чемпион мира по пауэрлифтингу в весовой категории до 120 кг.

Как сообщил «Ъ-Сибирь», в 2021 году господин Бархатов стал фигурантом уголовного дела. Его обвинили в получении взяток (ч. 6 ст. 290 УК РФ) и легализации преступных доходов (ст. 174.1 УК РФ). В мае 2022-го Октябрьский районный суд Красноярска приговорил Максима Бархатова к шести годам колонии строгого режима и штрафу в размере 580 тыс. руб.

В 2021 году «Центр реализации социальных проектов» был переименован в МАУ «Татышев-парк». Учреждение занимается обустройством мест массового отдыха и досуга Красноярска.

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Валерий Лавский