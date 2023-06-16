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Коммерсантъ FM
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Аню Санакоеву ждут в Ярославле в июле

9 июня на rusfond.ru, в “Ъ” и в эфире ГТРК «Алания» мы рассказали историю шестимесячной Ани Санакоевой из Северной Осетии («Нервные клетки восстанавливаются», Инна Кравченко). У девочки родовое повреждение правого плечевого сплетения — разорваны нервы, рука едва двигается, пальцы и кисть почти не разгибаются. Чтобы полностью восстановить двигательные функции руки, необходима этапная микрохирургическая реконструкция плечевого сплетения. Но оплата операций семье Ани не по силам. Рады сообщить: вся необходимая сумма (768 174 руб.) собрана. Родители девочки благодарят всех за помощь. Примите и нашу признательность, дорогие друзья.

Аня Санакоева

Аня Санакоева

Фото: Надежда Храмова, Коммерсантъ

Аня Санакоева

Фото: Надежда Храмова, Коммерсантъ

Всего со 9 июня 19 014 читателей rusfond.ru, “Ъ”, телезрителей программы «Вести-Москва», ГТРК «Красноярск», «Ока», «Самара», «Мордовия», а также 137 региональных СМИ — партнеров Русфонда исчерпывающе помогли 15 детям на 31 395 458 руб.

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