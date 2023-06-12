Хакеры 12 июня взломали радиовещание на Кубани

В Краснодарском крае хакеры в очередной раз пустили в радиоэфир фейковое послание, информирует региональный оперштаб. Его суть не уточняется. Сообщения прозвучали в эфире радиостанций в Ейске, Анапе, Туапсе, Новопокровском, Кущевском, Гулькевичском районах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

«Поддельный сигнал был оперативно прерван. В настоящий момент вещание радиостанций восстанавливают», – говорится в сообщении.

В оперштабе края отмечают, что с помощью провокаций злоумышленники пытаются запугать жителей региона.

По данным Telegram-канала «Осторожно новости», в эфире транслировалось послание легиона «Свобода России» (признан в РФ террористической организацией).

7 июня хакеры взломали эфир радиостанций в Сочи, Джубге и Темрюке. В феврале хакеры по радио объявили воздушную тревогу в городах Кубани.

Наталья Решетняк

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