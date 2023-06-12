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Определились лауреаты Строгановской премии

Вчера состоялась церемония вручения XVIII Строгановскои премии. Как сообщает пресс-служба губернатора Пермского края, в этом году в честь 300-летия столицы Прикамья торжественное мероприятие состоялось не в Москве, а в Перми, в зале академического Театра-Театра.

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Фото: пресс-служба губернатора пермского края

Фото: пресс-служба губернатора пермского края

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Фото: пресс-служба губернатора пермского края

Фото: пресс-служба губернатора пермского края

Гостей церемонии приветствовали губернатор Пермского края Дмитрий Махонин и председатель правления РОО «Пермское Землячество» Андрей Кузяев.

В этом году лауреатами Строгановской премии стали:

В номинации «За честь и достоинство»: Юлия Шипкова – заведующая приемным отделением Пермскои краевои клиническои инфекционнои больницы, участник ликвидации вспышек инфекционных заболевании.

В номинации «За высокие достижения в общественнои деятельности»: Алексеи Блюмин – начальник штаба студенческих отрядов.

В номинации «За высокие достижения в экономике и управлении»: Владимир Ломаев – генеральныи директор АО «Пермскии завод «Машиностроитель».

В номинации «За высокие достижения в науке и технике»: Владимир Стрельников – россиискии ученыи, доктор технических наук, профессор, член-корреспондент РАН, директор Института техническои химии УрО РАН.

В номинации «За высокие достижения в области культуры и искусства»: Александр Грузберг – известныи переводчик и лингвист, кандидат филологических наук.

В номинации «За высокие достижения в спорте»: Александр Алымов – основатель и руководитель спортивных школ по виду спорта Киокушин в Пермском крае.

Строгановскую премию ежегодно присуждают людям, прославляющим своими делами Пермский край, в шести номинациях: за выдающиеся достижения в общественной деятельности, в экономике и управлении, в науке и технике, в сфере культуры и сохранения исторического наследия, в спорте, а также «За честь и достоинство». Лауреатам вручаются статуэтки Аники Строганова и денежные премии. За 18 лет их были удостоены более 100 выдающихся земляков.

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