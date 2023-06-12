В Башкирии спасли девушку, упавшую в пещеру с шестиметровой высоты

В Башкирии 23-летняя девушка упала с шестиметровой высоты в пещеру. Она получила травму головы и таза, спасательная операция продлилась семь часов, сообщили в ГУ МЧС по республики.

Инцидент произошел вечером 11 июня в Киндерлинской (им. 30-летия Победы) пещере в Гафурийском районе. Девушка находилась в составе группы из нескольких человек, которая не была зарегистрирована в МЧС. Девушка оказалась внутри пещеры в 2,5 км от входа (протяженность пещеры — около 15 км).

Спасатели оказали ей первую помощь на месте. Они осуществили четыре вертикальных подъема и три спуска разной высоты, чтобы вытащить пострадавшую. «Доставлена в больницу города Стерлитамака, состояние врачами оценивается как средней степени тяжести. У нее закрытый перелом костей таза, закрытая черепно-мозговая травма»,— уточнили в МЧС (цитата по «РИА Новости»).

Лаура Кеффер