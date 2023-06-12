Глава Союза украинцев Польши рассказал о негативном отношении к беженцам из-за русского языка

Глава Союза украинцев Польши Мирослав Скорка рассказал The Guardian, что использование русского языка украинскими беженцами негативно воспринимается польским обществом. По данным ООН, Польша после начала боевых действий на Украине приняла около 1,6 млн беженцев.

Как рассказал Мирослав Скорка, его организация, координирующая работу с украинскими беженцами, получила «многочисленные звонки от поляков» с предложениями помочь. Однако многие из звонивших были обеспокоены тем, что украинцы, которым они помогали, продолжали говорить по-русски.

Согласно данным весеннего опроса, которые привел господин Скорка, отношение поляков к украинцам, прибывшим в Польшу, постепенно становится хуже. Глава союза связал это с тем, что большинство украинцев продолжают использовать для общения русский язык.

«Ни у кого нет проблем с белорусами, говорящими по-русски, но, когда речь идет об украинцах, люди задаются вопросом, свидетельствует ли это о политических предпочтениях. По прошествии некоторого времени многим людям было трудно понять, почему они не выучили ни украинский, ни польский язык. Война убила русский язык как нейтральный язык для общения»,— сказал господин Скорка.

По информации ООН, после 24 февраля 2022 года Украину были вынуждены покинуть более 8,2 млн жителей. Убежище в странах Европы получили 5 млн украинцев. Больше всего беженцев — около 1,6 млн — приняла соседняя с Украиной Польша. В Чехию прибыло около 520 тыс. украинцев, в Болгарию — 159 тыс.

Милена Костерева