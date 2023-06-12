СКР возбудил дело после гибели четырех человек при пожаре в Орехово-Зуево

При пожаре в частном доме в подмосковном Орехово-Зуево погибли четыре человека. Следственный комитет РФ возбудил дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам).

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В пресс-службе областного ГУ МЧС заявили «РИА Новости», что возгорание произошло в одноэтажном жилом доме по адресу деревня Яковлево, 27. Площадь пожара составила 35 кв. м, его потушили в течение двух часов.

Двое из погибших — дети 2017 года рождения, вместе с ними погибли две пожилые женщины. По предварительным данным, причиной возгорания стало короткое замыкание, уточняется в пресс-релизе СКР.

Лаура Кеффер