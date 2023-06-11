ЦСКА по пенальти обыграл «Краснодар» и выиграл Кубок России

Московский футбольный клуб ЦСКА выиграл у «Краснодара» по пенальти со счетом 6:5 в суперфинале Кубка России. Основное время завершилось со счетом 1:1. Встреча проходила на стадионе «Лужники» в Москве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Кадр матча ЦСКА—«Краснодар»

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Кадр матча ЦСКА—«Краснодар»

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Голы в основное время забили форвард ЦСКА Федор Чалов (32-я минута) и нападающий «Краснодара» Джон Кордоба (50-я минута).

Для ЦСКА победа в Кубке России стала восьмой в истории клуба. «Краснодар» второй раз играет в финале турнира. В 2014 команда уступила в финале «Ростову».

Эрдни Кагалтынов