Росавиация зафиксировала рост числа столкновений самолетов с птицами на 82% с начала года

Количество столкновений воздушных судов с птицами, из-за которых авиатехника получила повреждения, в январе—мае увеличилось на 82% по сравнению с тем же периодом 2022 года. В 2023 году зафиксирован 31 подобный случай. Об этом сообщает РБК со ссылкой на письмо главы Росавиации Александра Нерадько, направленное руководителям территориальных подразделений ведомства.

Из письма следует, что за первые пять месяцев 2023 года выросло на 7%, до 224 число сообщений о столкновениях воздушных судов с птицами, не приведших к повреждениям авиатехники. Также увеличиваются случаи столкновений с другими животными на территории аэродромов (каких именно, не уточняется). В 12 случаев из 21 экипаж уходил на второй круг, чтобы избежать рисков столкновения на взлетно-посадочной полосе.

Александр Нерадько допустил, что проблемы возникают из-за ошибок в работе аэропортов, эксплуатантов воздушных судов, органов обслуживания воздушного движения. Глава Росавиации рекомендовал руководителям авиакомпаний обучить экипажи действиям в сложной орнитологической обстановке.

В качестве примеров в письме приводятся столкновение Airbus A321neo авиакомпании «Северо-Запад» со стаей птиц при заходе на посадку в аэропорту Домодедово 20 апреля. Аналогичный инцидент произошел 27 апреля с самолетом Superjet 100 авиакомпании «Россия» при посадке в Нижнем Новгороде.