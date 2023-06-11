Стас Пьеха доставлен в Боткинскую больницу из-за проблем с сердцем

Певец Стас Пьеха сообщил, что его доставили в Боткинскую больницу в Москве из-за проблем с сердцем. «РИА Новости» со ссылкой на медучреждение сообщает, что состояние артиста оценивается как тяжелое.

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Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Стас Пьеха

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Стас Пьеха написал в Instagram (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ), что к нему приехала бригада врачей скорой помощи и сделала кардиограмму сердца. «Моя кардиограмма не устроила бригаду скорой помощи — меня доставили в Боткинскую больницу», — сообщил певец и отметил, что в больнице ему сделали «полный набор сердечных исследований».

В Боткинской больнице в разговоре с «РИА Новости» назвали состояние Стаса Пьехи тяжелым. Ранее Telegram-канал 112 сообщил, что ему поставили диагноз «стенокардия».

Олеся Павленко