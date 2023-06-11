Главные новости к утру 11 июня

Число госпитализированных при затоплении левобережья Херсонщины выросло до 77 человек. Эвакуированы около 7 тыс.
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Последствия прорыва Каховской ГЭС
В Белгородской области 15 грузовых вагонов сошли с рельсов. Никто не пострадал.
В Калужской области упали два беспилотника. Пострадавших нет.
20 стран НАТО формализовали свою поддержку вступления Украины в альянс, заявил замглавы офиса президента Игорь Жовква. Так, премьер Канады Джастин Трюдо во время визита в Киев подписал декларацию о поддержке членства Украины, «когда позволят условия». О перспективах
Шведская компания Essity передаст российские активы местным акционерам. Фирма владеет брендами Zewa, Libresse и Libero.
«Манчестер Сити» обыграл «Интер» и впервые выиграл Лигу чемпионов. Финал завершился со счетом 1:0. О матче