Владелец брендов Zewa, Libresse и Libero передаст активы в РФ местным акционерам

Минпромторг России прокомментировал сообщение об уходе с российского рынка шведской компании Essity, выпускающей товары гигиены под брендами Zewa, Libero и Libress. В министерстве заверили, что компания передаст российские активы местным акционерам, а рабочие места будут сохранены.

«Essity приняло решение покинуть российский рынок и передать право управления производственными мощностями российским акционерам. Деятельность предприятия будет продолжаться»,— сообщили в пресс-службе ведомства и добавили, что рабочие места будут сохранены (цитата по «Интерфаксу»).

Компания Essity начала сворачивать бизнес в России, на который приходилось примерно 2% от общего объема продаж, после начала спецоперации на Украине. К концу 2022 года было проведено обесценение активов примерно на 1,7 млрд шведских крон. Сегодня, 10 июня, компания сообщила, что закрыла сделку по продаже российской части бизнеса.

Анастасия Ларина