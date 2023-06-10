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Концерт «Зверей» на ПМЭФ заменили на «Чижа» после жалоб на антивоенные высказывания

В рамках ПМЭФ-2023 16 июня концерт на Дворцовой площади сыграют «Чиж&Cо» и «Джанго», рассказали в пресс-службе комитета по культуре Петербурга. Ранее сообщалось о выступлении группы «Звери». Выступление начнется в 20:00.

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Концерт группы &quot;Чиж &amp; Cо&quot;, посвященный 60-летию Сергея Чигракова

Концерт группы "Чиж & Cо", посвященный 60-летию Сергея Чигракова

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин  /  купить фото

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Концерт группы "Чиж & Cо", посвященный 60-летию Сергея Чигракова

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин  /  купить фото

О замене выступающих в Смольном не заявляли, однако на прошлой неделе было объявлено о концерте группы «Звери» на том же месте, на Дворцовой площади, в это время. По данным «Фонтанки», комитет не стал объявлять о прямой замене, так как договора с группой не заключалось.

Ранее, после объявления о концерте «Зверей», депутат Законодательного собрания Петербурга Константин Чебыкин написал в прокуратуру с просьбой запретить группе концертную деятельность. По его словам, в высказываниях фронтмена коллектива присутствует критика действий вооруженных сил России на территории Украины.

Преподаватель МГИК Юрий Кот также раскритиковал солиста группы Романа Билыка за антивоенные высказывания, поддержку фигурантов дела «Седьмой студии» и отсутствие выступлений в Крыму и в Мариуполе, где ранее жил фронтмен.

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