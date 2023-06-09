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Коммерсантъ FM
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обновлено 21:25

В Уфе возле железнодорожного вокзала загорелся склад с горюче-смазочными материалами

В районе железнодорожного вокзала в Уфе на улице Малая Селикатная загорелся склад с горюче-смазочными материалами объемом 60 кубов, сообщили в пресс-службе республиканского МЧС. Один человек доставлен в ожоговый центр в тяжелом состоянии, сообщили «Ъ» в пресс-службе министерства здравоохранения Башкирии.

На место были направлены силы и средства МЧС России, 17 единиц техники, пожарный поезд и катер. Пожару присвоен повышенный ранг сложности. К 21:25 мск (23:25 по местному времени) возгорание локализовали на площади 500 кв. м.

По предварительной информации погибших нет. Причина пожара устанавливается, угрозы цистернам или поездам нет, уточнили в МЧС.

Как сообщает РЖД, возгорание произошло на путях необщего пользования предприятия ООО «Уфа-хим», примыкающих в станции «Уфа». Вокзал и станция не затронуты.

ООО «Уфа-хим» зарегистрировано в 2019 году в Уфе. Согласно данным «Спарк-Интерфакс», компания принадлежит Ильдару Шигапову. Выручка за 2022 год составила 365,8 млн руб., прибыль — 2,8 млн руб.

Влада Шипилова, Уфа

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