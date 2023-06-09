В США двух россиян обвинили в краже биткойнов с криптобиржи Mt. Gox в 2011 году

Минюст США обвинил россиян Алексея Билюченко и Александра Вернера в отмывании 647 тыс. биткойнов, украденных со взломанной ими криптовалютной биржи Mt. Gox в 2011 году. Алексей Билюченко также обвиняется в сговоре с Александром Винником, которого в США обвиняют в отмывании денег на одной из крупнейших российских криптобирж ВТС-е.

«Власти США объявили о выдвижении обвинений против Алексея Билюченко и Александра Вернера, которые являются гражданами России. Билюченко и Вернер обвиняются в сговоре с целью отмывания около 647 тыс. биткойнов, полученных в результате взлома Mt. Gox в 2011 году»,— говорится в сообщении Минюста США.

В августе 2013 года около 47% всех трансакций в сети Bitcoin проходило через Mt. Gox. В июне 2011 года из-за нарушения в безопасности на Mt.Gox стоимость номинальной цены Bitcoin была снижена до 1 цента. После этого взломщик с помощью данных взломанного компьютера одного из аудиторов криптобиржи передал себе большое число биткойнов. Затем с помощью ПО Mt.Gox он продал биткойны по заниженному номиналу. В результате пострадали счета с эквивалентом валюты в более чем $8,7 млн. В апреле 2014 года Mt.Gox подала заявление о ликвидации в суд Токио.

По версии следствия, Алексей Билюченко также вступил в сговор с Александром Винником для управления незаконным обменом криптовалюты на криптобирже ВТС-е с 2011 по 2017 год. Если обвиняемые признают вину, каждому из них грозит максимальное наказание — 20 лет лишения свободы. Если Алексея Билюченко признают виновным в сговоре с Александром Винником, ему назначат дополнительно до 25 лет тюрьмы.

Александра Винника арестовали по запросу США в июле 2017 года в Греции. По данным следствия, через криптовалютную биржу ВТС-е было «отмыто» около $9 млрд. Вину Александр Винник не признал. После его ареста ФБР изъяло серверы криптобиржи BTC-e. Ее преемницей стала биржа WEX, открывшаяся в сентябре 2017 года. WEX обещала рассчитаться по долгам BTC-e, но закрылась летом 2018 года. После этого с площадки исчезли $450 млн. В ноябре 2022 года со «спящего» кошелька WEX перевели 10 тыс. биткойнов ($165 млн).

Анастасия Ларина