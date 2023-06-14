Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Пилотный регион

Как Владимирская область проводит эксперимент по поддержке ответственного бизнеса

В конце прошлого года во Владимирской области был утвержден закон о развитии ответственного ведения бизнеса — он направлен на улучшение инвестклимата в регионе и поддержку компаний, получивших высокий балл по результатам рейтингования: они смогут получить доступ к дополнительным стимулам на региональном уровне.

Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

Деловой климат в регионах должен способствовать созданию комфортных условий работы для ответственного бизнеса — пока компаниям зачастую проще открывать новое юрлицо или дробить бизнес, чтобы «находиться» в рынке, поэтому одно из ключевых направлений экономической политики в ЦФО — это разворот государства к ответственному бизнесу, отмечает инвестиционный уполномоченный в Центральном федеральном округе Артур Ниязметов. «Чтобы повысить эффективность мер господдержки, целесообразно учитывать вклад компаний в достижение национальных целей развития. На это в конечном счете нацелен проект по внедрению ЭКГ-рейтинга ответственного бизнеса в экономическую политику регионов»,—добавляет он.

Первым регионом, утвердившим модельный закон «О развитии ответственного ведения бизнеса» на основе ЭКГ-рейтинга, стала Владимирская область — регион был выбран в качестве пилотной территории по внедрению новых стандартов для компаний. Власти региона рассчитывают, что принятие закона повысит мотивацию компаний для развития собственного бизнеса и увеличения вкладываемых в регион присутствия инвестиций, а также позволит снизить административные барьеры и поспособствует созданию прозрачных и понятных «правил игры».

Согласно закону, ответственным бизнесом может быть признано юридическое лицо, зарегистрированное на территории Владимирской области, среднесписочная численность работников которого за календарный год составила более 15 человек, а размер выручки — более 120 млн руб. Компания также должна набрать по результатам комплексной оценки (скоринга) 91 и более баллов.

Лидеры рейтинга в регионе получают режим наибольшего благоприятствования. Так, срок рассмотрения заявок на налоговые льготы вместо обычных 30 дней сокращается до 10. Срок получения разрешения на строительство сокращается в два раза. Технологическое присоединение к различным сетям — до трех раз. Земля без торгов — за 15 дней.

В этом году были приняты подзаконные акты, которые обеспечивают работу закона. В частности, были прописаны требования к содержанию и порядок заключения договора о предоставлении ответственному инвестору мер поддержки. Помимо этого правительством области были заключены соглашения о сокращении сроков предоставления услуг со всеми ресурсоснабжающими организациями региона и муниципалитетами области.

Теперь компании, признанные ответственными инвесторами, смогут рассчитывать на ускоренное предоставление государственных и муниципальных процедур и услуг, необходимых для запуска новых, ранее не существовавших производств. Такие компании смогут претендовать на сокращение сроков по более чем 60 услугам, включая 30 процедур на региональном уровне, 27 — на муниципальном и 9 услуг, оказываемых ресурсоснабжающими организациями.

На практике данный закон работает следующим образом: если компания принимает решение построить новое производство и обращается за предоставлением земельного участка, то муниципалитет предоставляет его в аренду без торгов — это касается, в частности, тех случаев, когда предполагается организация производства импортозамещающей продукции. Максимальный срок выделения участка составит 15 рабочих дней вместо 37.

Когда участок выбран, утверждается проект планировки — в данном случае максимальный срок составит семь рабочих дней вместо 20. Этот период сокращается за счет проведения публичных слушаний в минимальные сроки, предусмотренные Градостроительным кодексом РФ. Параллельно компании выдается градостроительный план земельного участка —максимальный срок этой процедуры составит 7 рабочих дней вместо 14. В свою очередь, прохождение госэкспертизы ПСД займет не более 30 рабочих дней вместо 42.

На этапе строительства компании смогут рассчитывать на подключение к необходимым инженерным сетям в сокращенные сроки: по электричеству (до 150 кВт) — до 35 рабочих дней (вместо 123 рабочих дней), к газовым сетям — до 88 рабочих дней (вместо 129 рабочих дней), к водоснабжению — до 33 рабочих дней (вместо 46 рабочих дней). Ввод же объекта в эксплуатацию займет до 17 рабочих дней вместо 25, а регистрация права собственности на введенный в эксплуатацию объект — не более 5 рабочих дней вместо 10. Суммарно сокращение процедур позволит уменьшить сроки строительства объекта в среднем на четыре месяца, что позволит снизить операционные расходы инвестора и быстрее начать извлекать доход от капвложений.

В регионе также прорабатывается расширение мер поддержки не только в части сокращения сроков предоставления государственных и муниципальных услуг, но и за счет предоставления дополнительных преференциальных режимов, таких, например, как инвестиционный налоговый вычет, сообщил губернатор Владимирской области Александр Авдеев. «Мы полагаем, что предприниматели должны заниматься бизнесом, своим делом, а согласования и администрирование необходимо минимизировать, поэтому перед нами стоит задача создать оптимальные условия для бизнеса и потенциальных инвесторов»,— добавляет он.

Ксения Ильина

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...