Пилотный регион

В конце прошлого года во Владимирской области был утвержден закон о развитии ответственного ведения бизнеса — он направлен на улучшение инвестклимата в регионе и поддержку компаний, получивших высокий балл по результатам рейтингования: они смогут получить доступ к дополнительным стимулам на региональном уровне.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

Деловой климат в регионах должен способствовать созданию комфортных условий работы для ответственного бизнеса — пока компаниям зачастую проще открывать новое юрлицо или дробить бизнес, чтобы «находиться» в рынке, поэтому одно из ключевых направлений экономической политики в ЦФО — это разворот государства к ответственному бизнесу, отмечает инвестиционный уполномоченный в Центральном федеральном округе Артур Ниязметов. «Чтобы повысить эффективность мер господдержки, целесообразно учитывать вклад компаний в достижение национальных целей развития. На это в конечном счете нацелен проект по внедрению ЭКГ-рейтинга ответственного бизнеса в экономическую политику регионов»,—добавляет он.

Первым регионом, утвердившим модельный закон «О развитии ответственного ведения бизнеса» на основе ЭКГ-рейтинга, стала Владимирская область — регион был выбран в качестве пилотной территории по внедрению новых стандартов для компаний. Власти региона рассчитывают, что принятие закона повысит мотивацию компаний для развития собственного бизнеса и увеличения вкладываемых в регион присутствия инвестиций, а также позволит снизить административные барьеры и поспособствует созданию прозрачных и понятных «правил игры».

Согласно закону, ответственным бизнесом может быть признано юридическое лицо, зарегистрированное на территории Владимирской области, среднесписочная численность работников которого за календарный год составила более 15 человек, а размер выручки — более 120 млн руб. Компания также должна набрать по результатам комплексной оценки (скоринга) 91 и более баллов.

Лидеры рейтинга в регионе получают режим наибольшего благоприятствования. Так, срок рассмотрения заявок на налоговые льготы вместо обычных 30 дней сокращается до 10. Срок получения разрешения на строительство сокращается в два раза. Технологическое присоединение к различным сетям — до трех раз. Земля без торгов — за 15 дней.

В этом году были приняты подзаконные акты, которые обеспечивают работу закона. В частности, были прописаны требования к содержанию и порядок заключения договора о предоставлении ответственному инвестору мер поддержки. Помимо этого правительством области были заключены соглашения о сокращении сроков предоставления услуг со всеми ресурсоснабжающими организациями региона и муниципалитетами области.

Теперь компании, признанные ответственными инвесторами, смогут рассчитывать на ускоренное предоставление государственных и муниципальных процедур и услуг, необходимых для запуска новых, ранее не существовавших производств. Такие компании смогут претендовать на сокращение сроков по более чем 60 услугам, включая 30 процедур на региональном уровне, 27 — на муниципальном и 9 услуг, оказываемых ресурсоснабжающими организациями.

На практике данный закон работает следующим образом: если компания принимает решение построить новое производство и обращается за предоставлением земельного участка, то муниципалитет предоставляет его в аренду без торгов — это касается, в частности, тех случаев, когда предполагается организация производства импортозамещающей продукции. Максимальный срок выделения участка составит 15 рабочих дней вместо 37.

Когда участок выбран, утверждается проект планировки — в данном случае максимальный срок составит семь рабочих дней вместо 20. Этот период сокращается за счет проведения публичных слушаний в минимальные сроки, предусмотренные Градостроительным кодексом РФ. Параллельно компании выдается градостроительный план земельного участка —максимальный срок этой процедуры составит 7 рабочих дней вместо 14. В свою очередь, прохождение госэкспертизы ПСД займет не более 30 рабочих дней вместо 42.

На этапе строительства компании смогут рассчитывать на подключение к необходимым инженерным сетям в сокращенные сроки: по электричеству (до 150 кВт) — до 35 рабочих дней (вместо 123 рабочих дней), к газовым сетям — до 88 рабочих дней (вместо 129 рабочих дней), к водоснабжению — до 33 рабочих дней (вместо 46 рабочих дней). Ввод же объекта в эксплуатацию займет до 17 рабочих дней вместо 25, а регистрация права собственности на введенный в эксплуатацию объект — не более 5 рабочих дней вместо 10. Суммарно сокращение процедур позволит уменьшить сроки строительства объекта в среднем на четыре месяца, что позволит снизить операционные расходы инвестора и быстрее начать извлекать доход от капвложений.

В регионе также прорабатывается расширение мер поддержки не только в части сокращения сроков предоставления государственных и муниципальных услуг, но и за счет предоставления дополнительных преференциальных режимов, таких, например, как инвестиционный налоговый вычет, сообщил губернатор Владимирской области Александр Авдеев. «Мы полагаем, что предприниматели должны заниматься бизнесом, своим делом, а согласования и администрирование необходимо минимизировать, поэтому перед нами стоит задача создать оптимальные условия для бизнеса и потенциальных инвесторов»,— добавляет он.

Ксения Ильина