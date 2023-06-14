Бизнесу присвоят социальный рейтинг

В этом году на ПМЭФ будет презентован рейтинг ответственного бизнеса, получивший аббревиатуру ЭКГ — экология, кадры, государство, его ключевым отличием от рейтингования по внедрению принципов ESG является более выраженный акцент на социальной ответственности компаний. Участники проходят две стадии оценки — по результатам скоринга, учитывающего информацию из публичных источников, и по итогам анкетирования, направленного на выявление особых мер поддержки и программ, реализуемых в рамках компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Во второй день основной деловой программы форума ПМЭФ — 16 июня — будет презентован новый рейтинг для комплексной оценки компаний по уровню их благонадежности, социальной и экологической ответственности. Рейтинг получил аббревиатуру ЭКГ (экология, кадры и государство) и должен стать альтернативой рейтингованию компаний по внедрению принципов ESG. Разработчиками рейтинга являются аппарат полномочного представителя президента Российской Федерации в Центральном федеральном округе, Федеральная налоговая служба, Счетная палата, Финансовый университет при правительстве РФ и Институт демографической политики им. Д. И. Менделеева. Результаты рейтинга доступны на сайте экг-рейтинг.рф.

«ЭКГ-рейтинг фактически является инструментом реализации Целей в области устойчивого развития ООН, при этом учитывает национальные приоритеты и ценности. Рейтинг разработан с учетом первостепенной значимости надежности и точности исходных данных, прозрачности расчетов и соответствия национальным целям развития»,— отмечает аудитор Счетной палаты Дмитрий Зайцев.

Авторы рейтинга указывают на различия в подходах к обработке данных: объективность оценок достигается за счет того, что у рейтинга нет «единого монопольного владельца». Для повышения открытости и прозрачности рейтинга методика его расчета обсуждалась с бизнес-сообществом и экспертами, после чего была размещена на сайте экг-рейтинг.рф.

В отличие от ESG-рейтингов, в которых учитываются метрики, связанные с достижением углеродной нейтральности, в блок «Экология» ЭКГ-рейтинга включены показатели комплексного воздействия на окружающую среду, использования наилучших доступных технологий и реализации экологических проектов. К «Кадрам» отнесены показатели уровня оплаты труда, а также качество и масштаб собственных социальных, демографических и благотворительных программ и проектов, а к блоку «Государство» — налоговая история, деловая репутация, социальное инвестирование в регионах присутствия.

Игорь Щеголев, полномочный представитель президента РФ в Центральном федеральном округе: — Тема устойчивого развития и так называемая ESG-повестка уже давно превратились в один из важных ориентиров для многих стран и компаний. К сожалению, западная ESG-повестка сегодня свелась к продвижению чужих интересов через включение их в корпоративные стандарты. Во многом для наших целей она не подходит, но заставляет задуматься об альтернативе в виде собственной концепции. Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: cfo.gov.ru Фото: cfo.gov.ru Для построения суверенной экономики необходима концепция, учитывающая наши собственные стратегические интересы и национальные приоритеты. Технологический суверенитет в различных отраслях возможен, только если он будет и в сфере идей. Высшим национальным приоритетом страны является сбережение народа России. Об этом наш президент сказал в послании Федеральному собранию еще в 2021 году, а образом будущего для России назвал крепкую, благополучную семью с большим количеством детей. Внешние демографические прогнозы, включая подготовленный ООН, предрекают нам сокращение населения к концу века почти на четверть, а, например, США и Великобритании, напротив, обещают рост. Расчеты российских аналитиков показывают, что такие модели содержат ничем не подкрепленные допущения и нередко создаются «центрами силы», не заинтересованными в существовании нашей страны как таковой. При этом ситуация в России, по мнению отечественных ученых, имеет потенциал к улучшению при грамотной, сбалансированной демографической политике. По решению президента РФ в последние годы принят целый ряд мер для поддержки семей с детьми. Но одних только усилий государства недостаточно для кардинального улучшения демографической ситуации. Без консолидации усилий с предпринимательским сообществом достичь желаемого результата будет трудно. Почему именно корпоративный сектор критичен? Достойный уровень заработной платы и уверенность в завтрашнем дне для любой семьи важнее, чем пособия и льготы. На работу люди ходят чаще, чем в МФЦ. Уже сегодня многие компании инвестируют в демографию, заботятся о своих сотрудниках и членах их семей, реализуют экологические и благотворительные проекты, строят больницы, детские сады, дороги. Государство и общество должны знать об этих компаниях, поддерживать их, выявлять и продвигать лучшие корпоративные практики ответственного ведения бизнеса. В качестве творческого переосмысления ESG-подходов в Центральном федеральном округе мы внедрили рейтинг ответственного бизнеса, убрав чуждые и не отвечающие нашим интересам ценности. Назвали его ЭКГ-рейтинг («Экология—Кадры—Государство»). В «Экологии» мы обращаем внимание на реальные проекты по защите природы, а не на слепое исполнение навязанных извне «карбоновых обязательств», устанавливающих потолок для развития нашей собственной промышленности. В «Кадрах» делаем фокус на народосбережении, традиционных ценностях и благополучии граждан. Нам важно, как компании относятся к собственным сотрудникам, их семьям и клиентам. В блоке «Государство» оцениваем вклад компании в достижение национальных целей, а не зацикливаемся на процессах корпоративного управления. Результат для нас важнее процесса. Рейтинг определяет систему координат, в которой учтены интересы государства, российского бизнеса и общества, а конечная цель этой работы — формирование образа (целевого ориентира) предприятия, которое не только добивается определенных коммерческих результатов, но и формирует здоровую среду через свои продукты, корпоративную культуру и социальные, экологические, а также благотворительные проекты. В планах — на этой основе повысить качество взаимодействия государства и бизнеса. Потенциал для этого большой: от сокращения сроков получения различных разрешений, согласований, льгот и мер поддержки от государства до более низких ставок по кредитам при соответствующем банковском регулировании. ЭКГ-рейтинг ответственного бизнеса позволяет усилить качество оценки проектов за счет таксономии компаний. Ведь в реальной жизни зачастую ответ на вопрос «кто?» важнее, чем «что?».

Предполагается, что ЭКГ-рейтинг станет самым масштабным проектом по оценке компаний, реализующих практики ответственного ведения бизнеса. Беспристрастность и максимальный охват обеспечивается посредством автоматизации скоринга и использования верифицированных публичных данных, которые аккумулируются в ФНС. В прошлом году скоринг прошло 36 тыс. компаний из Центрального федерального округа, в этом году процесс отбора вышел на федеральный уровень: при технологической поддержке ФНС был проведен скоринг 95 тыс. компаний по всей стране.

Оценка проводится в два этапа — это скоринг и анкетирование. Скоринг проводится на основании данных об уровне оплаты труда, финансовом состоянии, платежах в бюджет, учредителях, истории исполнения госконтрактов и обязательств перед контрагентами — для этого используются данные Федеральной налоговой службы, Федерального казначейства, Федеральной службы по финансовому мониторингу, ФАС, Федеральной службы судебных приставов и Минюста РФ. Максимальное количество баллов, которые может получить компания по результатам скоринга, составляет 100. Оценка на данном этапе проводится автоматически без запроса дополнительных сведений от компаний. Результаты уже размещены на сайте.

На втором этапе проводится экспертная оценка дополнительной информации, предоставленной компаниями в заявительном порядке. Учитываются уровень использования наилучших доступных технологий, качество социального пакета, реализация экологических и благотворительных проектов, социальные инвестиции в регионы присутствия. Для этого проводится добровольное анкетирование организаций по вопросам их социальной и экологической ответственности. Представленные данные проходят процедуру обязательной верификации, в том числе с привлечением региональных властей, и затем учитываются в виде дополнительных баллов к оценке компаний. Максимальное количество баллов, которое может получить компания по результатам анкетирования, составляет 50.

Александр Шохин, президент РСПП: — В марте текущего года прошел ежегодный съезд Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП). Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным был поднят вопрос о вкладе российских компаний в стратегическое развитие страны, в решение общественно значимых задач и об ответственном ведении бизнеса, опыт которого важно шире распространять. Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ По итогам встречи глава государства поручил нам и правительству РФ активно вовлекать компании в систему объединений работодателей. Для российских компаний, деловая практика которых опирается на принципы ответственного ведения бизнеса, что включает в том числе стабильное стратегическое развитие в РФ, заботу о сотрудниках, участие в развитии территорий, формирование благоприятной социальной и природной среды, повышение человеческого потенциала, будет учреждена отдельная премия. Хотел бы отметить, что к приоритетам РСПП уже на протяжении многих лет относится продвижение принципов устойчивого развития, корпоративной социальной ответственности. Напомню, что еще в 2004 году съездом РСПП была принята Социальная хартия российского бизнеса — свод принципов ответственного ведения бизнеса, обновленная редакция которой была утверждена на съезде РСПП в 2021 году. По состоянию на сегодня к ней присоединилось почти 300 организаций, в которых работают 10 млн человек. Ежегодно на основе комплексной оценки крупнейших компаний РСПП рассчитывает и составляет индексы устойчивого развития, что помогает выявлять успешную практику и лидеров ответственного бизнеса. В ответ на растущее общественное внимание к бизнесу и результатам его деятельности появляются и новые инструменты оценки. Полезно, когда они дополняют друг друга. Мы приветствуем создание таких инструментов комплексной оценки компаний, как ЭКГ-рейтинг, когда учитывается влияние на такие стратегические сферы, как демография, экология, достижение национальных целей развития, определенных главой государства. Важно отметить, что методология ЭКГ-рейтинга соответствует поручениям президента по итогам съезда РСПП в марте этого года. В частности, участники бизнес-объединений получают дополнительные баллы в рейтинге не только за членство в них (+5 баллов), но и за победы в проводимых нами конкурсах (до 5 баллов), а также в индексах РСПП по устойчивому развитию (до 5 баллов). В целом полагаем, что ЭКГ-рейтинг станет эффективным инструментом мотивации компаний к ответственному предпринимательству, поскольку в нем учитываются не только объективные экономические показатели, но также и репутация бизнеса, его социальная ответственность и вклад в развитие нашей страны. Продолжим наше сотрудничество в этом направлении.

«Будучи одними из разработчиков ЭКГ-рейтинга, Финансовый университет при правительстве РФ совместно с Институтом демографической политики им. Д. И. Менделеева взяли на себя второй этап рейтинга — проведение анкетирования компаний»,— отмечает ректор Финансового университета Станислав Прокофьев. В отличие от первого этапа, скоринга, процесс анкетирования носит заявительный характер. Для этого компания на портале рейтинга скачивает анкету, заполняет и отправляет ее на верификацию. Представленные данные затем учитываются в виде дополнительных баллов к скорингу, поясняет господин Прокофьев.

«Мы проанализировали все основные мировые рейтинги в сфере устойчивого развития и ESG и пришли к выводу, что в них не хватает самого главного аспекта — фокуса на людей не в качестве отдельной рабочей единицы на предприятии, а как фундаментальной основы устойчивого развития государства»,— поясняет заместитель исполнительного директора Института демографической политики им. Д. И. Менделеева, руководитель проектного офиса рейтинговой деятельности Олег Кривохижин. Одной из ключевых особенностей ЭКГ-рейтинга, по его словам, является акцент на демографическую составляющую: разработчики оценивают, помогает ли компания своим сотрудникам при рождении детей, осуществляются ли постоянная поддержка семей, пенсионные программы.

Кроме того, компании, состоящие в бизнес-объединениях и прошедшие этап скоринга, вправе получить дополнительные баллы на основании информации, представленной крупнейшими российскими деловыми объединениями (Российский союз промышленников и предпринимателей, Общероссийская общественная организация «Деловая Россия», Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства «Опора России», Торгово-промышленная палата Российской Федерации). Максимальное количество дополнительных баллов, которое может получить компания на основании информации деловых объединений, составляет 10. Итого, суммарно компания может набрать по результатам всех этапов оценки максимум 160 баллов, при этом участие для всех компаний — бесплатное.

Предполагается, что в дальнейшем мониторинг вклада компаний в достижение национальных целей позволит облегчить доступ бизнеса к мерам поддержки. Также рейтинг может использоваться как инструмент оценки ответственности деловых партнеров и рисков устойчивости бизнеса. В свою очередь, инвесторам это облегчает выбор перспективных инвестиционных проектов, а гражданам — поиск подходящего работодателя. Участвующие в рейтинге компании смогут рассчитывать на дополнительную поддержку от властей регионов, информация про рейтинг также может быть добавлена в кабинет налогоплательщика.

Даниил Егоров, руководитель Федеральной налоговой службы: — Бухгалтерская и финансовая отчетность, сведения о регистрации и информация от контрольно-кассовой технике, полная аналитика в различных отраслях экономической деятельности, в том числе о рисках налогоплательщиков,— получателем этих и многих других данных является ФНС. На сегодняшний день это крупнейший агрегатор информации о налогоплательщиках. Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Сейчас количество наборов аналитических и агрегированных данных превышает 88 тыс., которые мы готовы предоставлять неограниченному перечню пользователей и фактически уже предоставляем более чем 200 клиентам. Это не только органы государственной власти, но и представители бизнеса, в том числе государственные корпорации. Такой подход увеличил эффективность принимаемых нашими клиентами управленческих решений и снизил административную нагрузку на бизнес, не отвлекая его от своей основной работы запросами документов. На основе имеющихся сведений служба создает различные метрики для анализа бизнеса. Их специфика зависит как от характера отрасли, в которой работает организация, так и от цели проведения расчета. Ранее ФНС России концентрировалась на расчете и выявлении рисков налогоплательщиков. Мы использовали данные в основном для выявления неплательщиков налогов для дальнейшего проведения контрольных мероприятий. В последние же годы мы больше концентрируемся на анализе благонадежности компаний. Основным фактором, который влияет на поведение налогоплательщиков, является публичность такой оценки. Бизнесу важно выглядеть добросовестно в глазах своих контрагентов, а мы предоставляем инструменты, которые эту возможность обеспечивают. Совместно с Финансовым университетом при правительстве Российской Федерации и аппаратом полномочного представителя президента России в Центральном федеральном округе мы участвуем в расчете показателей ЭКГ-рейтинга. При расчете рейтинга используются реестровые данные, а также публичные сведения из бухгалтерской отчетности и иных источников, получателем которых является Федеральная налоговая служба. В прошлом году ЭКГ-рейтинг планировался как метод оценки компаний, действующих в Центральном федеральном округе. После успешной апробации методики, разработанной Финансовым университетом, мы перешли к расчету показателей ЭКГ-рейтинга всех юридических лиц России, на текущий момент такой расчет проведен по 95 тыс. компаний. В соответствии с разработанной методикой мы не оцениваем компании, которые относятся к микробизнесу. Также мы не оцениваем компании, по которым бухгалтерская отчетность в силу требований законодательства не является публичной. Расчет по таким компаниям может быть осуществлен только с их согласия. Кроме того, мы используем данные иных ведомств, которые получаем в рамках действующих соглашений. Одними из основных наших партнеров в этой части являются Федеральное казначейство и Росфинмониторинг, без которых было бы невозможно оценить деловую репутацию и благонадежность компаний. Конечно, подобные системы оценки и рейтинги не уникальны, однако впервые в создании этих инструментов участвует государство, а это означает точность и юридическую значимость предоставляемых данных об организациях. Таким образом, в результате создаются условия, в которых налогоплательщики сами будут заинтересованы в том, чтобы улучшить свои характеристики. Основная идея любого государственного рейтинга — оказание мер поддержки компаниям с самым высоким рейтингом. Это как упрощение ведения бизнеса, так и получение более дешевого капитала. Также лучшие компании из ЭКГ-рейтинга смогут получить региональные льготы – как это уже происходит во Владимирской области. Подобные проекты положительно скажутся на снижении административных барьеров и позволят более эффективно принимать управленческие решения в сфере предпринимательства.

Сейчас пилотный проект по поддержке ответственных компаний, получивших по результатам оценки не менее 91 балла, реализуется во Владимирской области: с начала года в регионе вступил в силу закон «О развитии ответственного ведения бизнеса во Владимирской области», а также ряд дополнительных постановлений, предусматривающих сокращение сроков реализации новых инвестпроектов.

«В связи с реализацией пилотного проекта по внедрению принципов ответственного ведения бизнеса во Владимирской области наибольший интерес к прохождению анкетирования мы сейчас закономерно наблюдаем именно в этом регионе, но постепенно участниками рейтинга становятся и крупные федеральные компании»,— отмечает Станислав Прокофьев. В конце года разработчики рейтинга планируют подвести первые итоги, определить лидеров по регионам и отраслям.

Ксения Ильина