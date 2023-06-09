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Коммерсантъ FM
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В Самаре суд арестовал полицейского и еще одного фигуранта дела о хищении 6 т метилового спирта

В Самаре суд арестовал сотрудника полиции Ивана Гребенкина по делу о хищении метилового спирта, сообщает корреспондент ТАСС из суда. Также Самарский районный суд заключил под стражу еще одного фигуранта дела Артема Айрапетяна на два месяца, до 4 августа включительно. Его обвиняют по ч. 3 ст.238 УК РФ (хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц). Об этом сообщает пресс-служба суда.

Ранее СКР начало расследование уголовного дела по факту хищения со склада ГУ МВД по Самарской области 6 т метилового спирта. Его использовали для изготовления опасного суррогатного алкоголя «Мистер Сидр». Следователи потребовали арестовать фигурантов дела.

Следствие установило, что в мае Дмитрий Егоров и его отец Алексей Егоров украли со склада Центра хозяйственного и сервисного обеспечения ГУ МВД России по Самарской области 6 т хранящегося там метилового спирта. На склад подозреваемых впустил сержант полиции Иван Гребенкин, который охранял объект. Спирт был продан Артему Айрапетяну, который поставлял его Анару Гусейнову.

Силовики задержали всех причастных к хищению, кроме Алексея Егорова. Он объявлен в федеральный розыск.

Массовые отравления напитком «Мистер Сидр», выпущенным самарским ООО «Анди» на частном пивоваренном заводе «Варка», фиксируются с 5 июня. По данным Минздрава России, в результате отравления напитком погиб 31человек, 101 пострадал. Опасный сидр был изъят в 11 регионах России.

Ани Айвазян, Самара

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