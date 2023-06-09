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Коммерсантъ FM
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Набиуллина рекомендовала хранить сбережения в рублях

Глава Банка России Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции по итогам заседания совета директоров ЦБ рекомендовала хранить сбережения в рублях. Она добавила, что ЦБ проводит свою политику в том числе и для того, чтобы сохранить покупательную способность рублевых сбережений.

«Если мы говорим о том, в чем сберегать, я, конечно, могу дать рекомендацию только про рублевые сбережения. Рублевые сбережения — это сохранение покупательной способности рубля. <...> Мы проводим политику ценовой стабильности, чтобы сохранить покупательную способность рубля, рублевых сбережений и рублевых зарплат»,— сказала госпожа Набиуллина.

По подсчетам ЦБ, рублевые сбережения домашних хозяйств в наличных в апреле увеличились на 401,6 млрд руб., до 15,4 трлн руб. Наличные сбережения российских домохозяйств в валюте по итогам апреля достигли 8,8 трлн руб.

Эрдни Кагалтынов

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