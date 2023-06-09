Муринский ЖК «Ромашки» получил финансирование от Дом.РФ

Дом.РФ выделил миллиард рублей на завершение строительства четвертого корпуса ЖК «Ромашки» в Мурино. Об этом рассказал генеральный директор «О2 Девелопмент» Алексей Дмитриев на комиссии по помощи обманутым дольщикам в Доме Правительства Ленинградской области.

Полную сумму передадут до июля 2024 года. Она выделяется при условии осуществления строительного контроля за ходом работ Дом.РФ. При этом застройщик планирует ввести дом в эксплуатацию до конца 2023 года, подтвердили в «О2 Девелопмент». Рабочий график они должны предоставить пострадавшим гражданам до 15 июля — соответствующий документ появится на строительной площадке.

Заместитель председателя правительства Ленобласти Евгений Барановский рекомендует застройщику разместить широкоформатные камеры на третьем корпусе и проработать компенсационные мероприятия на случай ухудшения видовых характеристик, которые могут быть вызваны строительством еще одного корпуса.

Представитель «О2 Девелопмент» добавил, что готов обсудить возможность переселения дольщиков в квартиры, имеющие те же характеристики, что и были у них изначально.

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