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В Ярославской области разработчику российского суперкомпьютера продлили арест

Переславский районный суд продлил срок домашнего ареста члену-корреспонденту Российской академии наук Сергею Абрамову, обвиняемому в финансировании экстремистской деятельности. Об этом «Ъ» сообщили в пресс-службе Ярославского областного суда.

Главный научный сотрудник Института программных систем им. А. К. Айламазяна Российской академии наук Сергей Абрамов был отправлен под домашний арест 12 апреля. Уголовное дело в отношении ученого возбуждено по статье о финансировании экстремистской деятельности. По данным источников «Ъ», он обвиняется в перечислении денег Фонду борьбы с коррупцией (признан экстремистской организацией и запрещен, иноагент, ликвидирован). Расследованием уголовного дела занимаются сотрудники ФСБ.

7 июня следствие обратилось в Переславский районный суд с ходатайством о продлении Сергею Абрамову меры пресечения. Данное ходатайство было удовлетворено.

«Постановлением Переславского районного суда Ярославской области от 7 июня 2023 года продлен срок домашнего ареста в отношении Сергея Абрамова до 10 августа 2023 года. Судом разрешены обвиняемому ежедневные прогулки длительностью не более двух часов»,— рассказали в пресс-службе Ярославского областного суда.

Сергей Абрамов — доктор физико-математических наук. С 2003 по 2022 год он возглавлял Институт программных систем, который находится в селе Веськово городского округа Переславль-Залесский. В 2006 году Сергей Абрамов получил премию правительства Российской Федерации в области науки и техники за разработку высокопроизводительных вычислительных систем (суперкомпьютеров) семейства «Скиф».

О том, как томского ученого осудили на семь с половиной лет колонии за госизмену,— читайте в материале «Ъ».

Андрей Иванов, Ярославль

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