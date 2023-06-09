Власти Кубани обжалуют возврат застройщику 284 га виноградников в Анапе

Департамент имущественных отношений Краснодарского края направил апелляционную жалобу на решение краевого арбитража о возвращении строительной компании «Кубанская марка» 284 га виноградопригодной земли в Анапе. Заседание в Пятнадцатом арбитражном апелляционном суде назначено на 20 июля, сообщается в картотеке арбитражных дел.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Зотов, Коммерсантъ Фото: Алексей Зотов, Коммерсантъ

В мае арбитражный суд Краснодарского края удовлетворил иск ЗАО «Кубанская марка» к администрации Анапы о признании недействительным постановления мэрии о включении территории площадью 284 га в список виноградопригодных.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ЗАО «Кубанская марка» было зарегистрировано в Краснодаре в 1992 году. Основным видом деятельности является строительство жилых и нежилых зданий. Руководит обществом Марат Степура. 100% УК принадлежит гражданам России. Выручка компании в 2022 году составила 1,8 млрд руб., прибыль — 9,6 млн руб.

На спорной территории, которая находится рядом с микрорайоном «Горгиппия», застройщик планирует возвести социальные объекты — шесть детских учреждений, четыре школы, поликлинику, а также парк. Суд решил, что полномочия в сфере ведения реестра виноградопригодных земель и включения земли в этот реестр виноградопригодных относятся к компетенции Министерства сельского хозяйства РФ.

Ранее решение Арбитражного суда края также обжаловала в Пятнадцатом апелляционном арбитражном суде администрация Анапы.

В начале мая текущего года краевой арбитраж принял аналогичное решение об исключении 250 гектаров земли в Анапе из реестра виноградопригодной.

В 2021 году в новом генплане Анапы закрепили 30 тыс. га виноградопригодных земель. Новый статус защищает виноградники от жилищной застройки и перевода земель под использование в каких-либо иных, кроме виноградарства, целях.

Тат Гаспарян

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