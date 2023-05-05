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Бизнес наступает на виноградники

Мэрия Анапы не смогла отстоять 250 га сельскохозяйственной земли

Четыре компании добились исключения из реестра виноградопригодных земель 139 участков в Анапе. Суд решил, что у администрации курорта не было полномочий на то, чтобы вносить земли в этот перечень. В 2021 году мэрия Анапы зафиксировала в генплане более 30 тыс. га, где не может быть ничего, кроме виноградников. Эксперты полагают, что после удовлетворения этого иска, в суд обратятся еще несколько десятков собственников земельных участков с новым статусом. Однако, считают юристы, у администрации курорта есть шанс отстоять дело в апелляции.

Фото: Алексей Зотов, Коммерсантъ

Фото: Алексей Зотов, Коммерсантъ

Арбитражный суд Краснодарского края принял решение об исключении 250 гектаров земли в Анапе из реестра виноградопригодной. Истцами в деле против администрации курорта выступили компании «КавказАгро-4», «Мегаполис», «Винзавод Кавказ» и «АФК». Предприятия потребовали признать недействительным постановление, которым мэрия внесла 139 земельных участка в перечень виноградопригодных земель.

Согласно материалам дела, виноградопригодный статус получили 21 земельный участок ООО «КавказАгро-4» общей площадью 44,5 га, 110 земельных участков ООО «Мегаполис» (186,7 га), шесть участков ООО «Винзавод Кавказ» (10 га) и еще два участка ООО «АФК» (9 га). Суд объединил дела по всем четырем предприятиям в одно производство. Общества «Мегаполис», «КавказАгро-4», «Винзавод “Кавказ”» являются собственниками территорий, компания «АФК» — арендатором.

По данным «СПАРК-Интерфакс», головной компанией ООО «Мегаполис», «АФК» и винзавода «Кавказ» является ООО «Инвест АГ». Предприятие зарегистрировано в 2011 году в Москве. Основной вид деятельности - капиталовложения в уставные капиталы и венчурное инвестирование. Всего у общества шесть учредителей, основные из них - Александр Абрамов (49%) и Александр Фролов (32%). Выручка от продажи в 2022 году составила 79,1 млрд руб., прибыль - 3,2 млрд руб.

Головной компанией ООО «Кавказагро-4» является ЗАО «Сеар МФ». Общество зарегистрировано в 2001 году в Москве, занимается деятельностью агентств недвижимости за вознаграждение. Выручка за 2021 год составила 3 млн руб., убыток - 2,5 млн руб.

В материалах дела говорится, что в апреле 2021 года мэрия Анапы утвердила перечень земельных участков, расположенных на виноградопригодных территориях курорта. Согласно документу, использование этих территорий возможно только для виноградных насаждений. Как сообщал «Ъ-Кубань», всего в новом генплане города тогда закрепили 30 тыс. га таких земель. Статус защищает виноградники от жилой застройки и раздела на мелкоконтурные участки, площадь которых не позволит их использовать для виноградарства.

Суд решил, что признание земель виноградопригодными осуществляется федеральным органом исполнительной власти - Министерством сельского хозяйства РФ. Указание на наличие таких полномочий у органов местного самоуправления в федеральном законе «О виноградарстве и виноделии» отсутствует. Кроме того, в этот реестр могут внести те участки, которые использовались для возделывания виноградных насаждений не менее пяти лет в течение последних 50 лет.

«Принятие акта органа местного самоуправления, утверждающего перечни земельных участков, расположенных на виноградопригодных территориях Анапы, противоречит нормативно-правовым актам, имеющим большую юридическую силу»,— говорится в решении суда.

Согласно данным Депземмелиорации Министерства сельского хозяйства РФ, федеральный реестр виноградопригодных земель введен в эксплуатацию с 1 января 2022 года. По состоянию 10 февраля 2022 года, заявления от субъектов виноградарства и виноделия о включении земельных участков ООО «Мегаполис» в этот реестр не поступали.

Вице-мэр Анапы Вячеслав Вовк сообщил «Ъ-Кубань», что администрация курорта не согласна с вынесенным Арбитражным судом Краснодарского края решением и обжаловала его в Пятнадцатом апелляционном арбитражном суде. Он также отметил, что в декабре 2020 года губернатором Краснодарского края было дано поручение провести работу по инвентаризации виноградопригодных земель в целях их отнесения к особо ценным продуктивным сельскохозяйственным угодьям для дальнейшего использования исключительно по целевому назначению.

«Такое решение было принято не только для формирования краевого реестра виноградопригодных земельных участков, но также в целях недопущения застройки и, соответственно, защиты таких участков от вывода из сельскохозяйственного оборота», - говорит господин Вовк.

Он также указывает на то, что издавая постановление, закрепляющее перечень виноградопригодных земель на территории Анапы (№ 1240), администрация курорта действовала в пределах установленных полномочий, поскольку законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» установлено, что к вопросам местного значения городского округа относятся в том числе создание условий для развития сельскохозяйственного производства, расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия. «Согласно статье 1 Закона Краснодарского края “Об основах регулирования земельных отношений”, органы местного самоуправления в пределах своих полномочий вправе издавать акты, содержащие нормы земельного права», - комментирует Вячеслав Вовк.

Управляющий партнер адвокатского бюро «Домащенко и партнеры» Роман Домащенко отмечает, что данное решение не вступило в законную силу и, возможно, у судов апелляционной и кассационной инстанций может быть иное мнение на данный счет. «Чтобы говорить о том, может ли данное дело послужить прецедентом для аналогичных дел необходимо дождаться вступления решения в законную силу»,— считает юрист.

Адвокат юридической фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Ярослав Шицле полагает, что десятки владельцев оставшихся виноградопригодных земель также смогут обратиться с соответствующими исками, которые «с высокой долей вероятности будут удовлетворены».

«До прохождения администрацией всех инстанций нельзя сказать, что вопрос является однозначным. Суд вышестоящей инстанции может не согласиться с выводами суда первой инстанции, в связи с тем, что действия администрации направлены на защиту виноградопригодных земель от застройки. В ситуации наличия общественного интереса суды могут встать на сторону администрации»,— отмечает господин Шицле.

Тат Гаспарян

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