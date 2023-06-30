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Коммерсантъ FM
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Дни рождения

Сегодня исполняется 43 года председателю правления Тинькофф-банка Станиславу Близнюку

Станислав Близнюк

Станислав Близнюк

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Станислав Близнюк

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Его поздравляет основатель и научный руководитель НИУ ВШЭ Ярослав Кузьминов:

— Дорогой Стас, поздравляю с днем рождения! Иметь гибкий ум, широкое мышление и в это же время деятельные руки — большой дар и большая ответственность. И Вы именно такой человек. Я очень рад, что Вы хорошо чувствуете ту точку истории, в которой мы находимся сегодня, и готовы реализовать социальную миссию бизнеса, которым управляете. Желаю сохранять смелость в замыслах, точность в прогнозах, интерес к процессам, которые нас окружают. Историю пишут победители, и у Вас обязательно будет своя.

Рубрику ведет группа «Прямая речь»

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