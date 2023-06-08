«Неймарк» внешне состоялся

Архитектурный совет окончательно утвердил концепцию и объемно-планировочные решения межвузовского IТ-кампуса «Неймарк». Его проект «Студия 44» дорабатывала трижды с учетом замечаний нижегородских архитекторов. Стоимость строительства двух современных учебных корпусов с общежитиями на 4,5 тыс. человек оценочно превысит 40 млрд руб. При этом первые гостиницы для студентов областной концессионер планирует сдать уже весной следующего года. Проект «Студии 44» поэтапно погружается в госэкспертизу, и все возможные незначительные корректировки по фасадам будут решаться уже в рабочем порядке, сообщили в министерстве градразвития.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Здания кампуса на проспекте Гагарина планируется объединить с университетским городком длинной овальной площадью

Здания кампуса на проспекте Гагарина планируется объединить с университетским городком длинной овальной площадью



Архитектурное бюро «Студия 44» представило нижегородским экспертам очередной доработанный проект IТ-кампуса мирового уровня «Неймарк». Общая площадь застройки объектов «Неймарка» для учебы, проживания и отдыха составит около 200 тыс. кв. м, гостиницы рассчитаны на проживание 4,5 тыс. студентов и специалистов в области высоких технологий.

Руководитель бюро Никита Явейн отметил, что это уже третий вариант, доработанный с учетом замечаний членов архитектурного совета.

Кампус расположится на трех разных площадках в Нижнем Новгороде. Один учебный корпус вместе с комплексом гостиниц разместится на проспекте Гагарина рядом со студгородком ННГУ на проспекте Гагарина.

Второй учебный корпус будет расположен в районе улицы Шевченко — на выступающем холме окского откоса возле съезда на метромост. Для перехода в гостиницы высотой 4–6 этажей на улице Большие Овраги над съездом спроектирован пешеходный мост, ведущий на главную площадь перед корпусом. Он футуристично спроектирован из нескольких разлетающихся в разные стороны холма зданий. Все блоки комплекса — учебные аудитории, библиотека, конференц-зал, ректорат, столовая и другие — как бы «вывешены» над склонами холма для лучших видов на Оку и ее побережье.

Около часа нижегородские архитекторы обсуждали планировку и решения обеих частей кампуса, облик и материалы фасадов, цветовые решения. В целом эксперты архитектурного совета остались довольны увиденным. По их просьбам, учебный корпус кампуса на Шевченко разработчик сделал поуже, а в здании на проспекте Гагарина «Студия 44» изменила контуры, выходящие на проспект.

По словам Никиты Явейна, они старались максимально учесть ранее высказанные замечания архсовета, а в июле—октябре спроектированные объекты IТ-кампуса «Неймарк» будут поэтапно уходить в госэкспертизу. Проект гостиниц-коливингов на Малых Оврагах уже проходит госэкспертизу, а на стройплощадке уже заливают фундаменты. На одном из прошлых заседаний членам архитектурного совета не понравилось не очень удачное расположение по осям двух общежитий, и проектировщик выровнял будущую улицу, немного развернув и сместив проекты здания на сложном рельефе.

Как признался архитектор «Студии 44» Антон Яр-Скрябин, будущие гостиничные здания пришлось «разворачивать» на стройплощадке, где под них уже копали котлованы под фундаменты.

Резюмируя работу студии, главный архитектор региона Сергей Быков сообщил, что итоговая работа оценена «очень высоко» и больше архитектурный совет не будет рассматривать проект IТ-кампуса.

«Те замечания, которые были высказаны, могут быть доработаны даже в процессе экспертизы, мы будем решать их с мастерской в рабочем порядке. Концепция понравилась и окончательно принята»,— сообщил он.

Министр градразвития Нижегородской области Марина Ракова похвалила архитекторов «Студии 44» за тщательность и постоянное внимание к региону в доработке этого проекта. Добавим, что впереди еще стадия подготовки рабочей проектной документации по объектам, но сроки строительства этого знакового для Нижнего Новгорода проекта довольно сжатые. Первые общежития в районе Больших Оврагов должны быть сданы весной 2024 года, а возвести весь кампус с учебными корпусами власти рассчитывают к 2026 году. Стоимость строительства «Неймарка» оценивается в 41 млрд руб., из которых 19,3 млрд предоставляет бюджет Российской Федерации в виде капитального гранта.

Строить кампус для обучения 7 тыс. студентов региональное правительство поручило подконтрольной Корпорации развития Нижегородской области — ее дочерняя компания выступает концессионером проекта.

Роман Кряжев