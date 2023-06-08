Главные новости за 8 июня. Кубань, Крым, Адыгея

Депутаты Заксобрания Кубани одобрили законопроект о запрете смены пола человека. Всего на рассмотрение депутатов поступил 31 проект. Они также выразили поддержку инициативам в сфере утилизации отходов, техосмотра транспорта, здравоохранения и другим проектам.

Экс-вице-губернатор Кубани Игорь Чагаев назначен первым замглавы Херсонской области. Он будет курировать вопросы внутренней политики.

В Краснодарском крае для производителей беспилотников и продукции электронной промышленности разработали новые меры поддержки. Им будут выдавать до 2,5 млн руб. грантов на разработку опытных образцов.

С 12 июня в России откроют второй воздушный коридор. Он позволит сократить время полета на юг и увеличит пропускную способность маршрута.

Руководители сочинского курорта «Роза Хутор», казахстанского «Шымбулак» и узбекистанского «Амирсой» подписали меморандум о сотрудничестве. Они планируют создать Евразийский альянс горных курортов.

Краснодарский край занял пятое место по числу выставленных на продажу подержанных электромобилей. Доля региона от общего числа объявлений о продаже подержанных электромобилей составляет 6%.

Арбитражный суд Краснодарского края признал сочинского застройщика «Сады Киви» банкротом. Конкурсное производство пройдет по упрощенной процедуре.

В Крыму опровергли фейк о появлении холерной палочки в воде и биологической диверсии. Ранее такое сообщение распространилось в чатах детских садов и школ.

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