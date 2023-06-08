СМИ: в России 12 июня откроют второй воздушный коридор для полетов на юг

С 12 июня в России откроют второй воздушный коридор, который позволит сократить время полета на юг и увеличит пропускную способность маршрута. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники в двух российских авиакомпаниях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Пономарева Фото: Ирина Пономарева

Они отметили, что авиаперевозчики уже ознакомлены с информацией по новому коридору. Один из источников подчеркнул, что пилоты авиакомпании получили извещения об изменениях в воздушном пространстве на юге.

30 августа 2022 года авиакомпаниям открыли на юге России дополнительный воздушный коридор шириной 10 км, что позволило сократить время полетов. Однако им могут воспользоваться только авиаперевозчики, выполняющие рейсы из Москвы в Сочи и аэропорты Турции (и обратно). Остальные рейсы сверх этого лимита летают через воздушное пространство Казахстана.

С 24 февраля 2022 года в связи с СВО аэропорты юга и центральной части России закрыты. Не работают аэропорты Краснодара, Анапы, Геленджика, Симферополя, а также Белгорода, Брянска, Воронежа, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону и Элисты. Единственным работающим на юге страны аэропортом является Сочи.

Татьяна Ручкина

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