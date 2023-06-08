В Крыму опровергли фейк о появлении возбудителей холеры в воде

Информация о появлении холерной палочки в воде и биологической диверсии является фейком. Об этом сообщил советник главы Крыма Олег Крючков в своем Telegram-канале.

Он отметил, что информация о якобы заражении воды появилась в чатах детских садов и школ. В распространяемом сообщении говорится о приближающейся вспышке холеры. В связи с этим якобы рекомендуется пить только кипяченую воду и не купаться в водоемах.

По словам Олега Крючкова, в Крыму мониторинг воды и воздуха осуществляются ежедневно, все показатели находятся в пределах нормы.

Татьяна Ручкина

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