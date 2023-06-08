Депутаты Заксобрания Кубани одобрили законопроект о запрете смены пола человека

Положительный отзыв кубанских депутатов получил законопроект о запрете операций по смене пола, сообщила пресс-служба Законодательного собрания Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: предоставлено НИИ-ККБ №1 Фото: предоставлено НИИ-ККБ №1

Законопроект о запрете смены пола человека, по утверждению авторов документа, вызван необходимостью борьбы за традиционные ценности. Поправки хотят внести в ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в РФ» в виде ст. 45.1. Согласно законопроекту, врачам запретят проводить операции по смене пола человека, в том числе по формированию у пациентов первичных или вторичных признаков другого пола.

«После детального обсуждения в профильных комитетах и управлениях была дана оценка большому пакету проектов федеральных законов, поступивших в ЗСК. Они получили одобрение и поддержку депутатов кубанского парламента. Их разработчикам удалось представить нормативные правовые акты, каждый из которых ориентирован на достижение позитивных результатов в экономике и соцсфере. Ряд из поддержанных нами законопроектов будет достаточно значим и для Кубани, они окажут положительное влияние на протекающие в крае социально-экономические процессы»,— отметил председатель Законодательного собрания Кубани Юрий Бурлачко.

Проект стал одним из 31 предложения, представленного на рассмотрение депутатам. Среди прочего парламентарии выразили поддержку инициативам в сфере утилизации отходов, техосмотра транспорта, оборота сельскохозяйственных угодий, организации форм публичной власти, здравоохранения и другим проектам.

Анастасия Донскова

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