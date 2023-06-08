Кубань заняла пятое место в РФ по числу выставленных на продажу подержанных электромобилей

Краснодарский край занял пятое место по числу электромобилей, выставляемых владельцами на продажу. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на исследование сервиса Avito.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Доля региона от общего числа объявлений о продаже подержанных электромобилей составляет 6%. Лидерами списка стали Москва и Московская область. Суммарно на них приходится 26,2% от общего числа объявлений. Далее следуют Приморский край (17,7%) и Амурская область (6,4%).

По данным экспертов, в России число таких объявлений резко возросло в период с января по май 2023 года. Увеличение составило 133,5% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Самым продаваемым автомобилем стал Nissan Leaf (22,8% продаж). Средняя стоимость такого авто составляет 720 тыс. руб. На втором месте — Tesla Model 3 (6,9%, 3,59 млн руб.), на третьем — Volkswagen ID.4 (4,9%, 3,6 млн руб.).

Анастасия Донскова

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