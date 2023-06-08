Кубань заняла пятое место в РФ по числу выставленных на продажу подержанных электромобилей

Краснодарский край занял пятое место по числу электромобилей, выставляемых владельцами на продажу. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на исследование сервиса Avito.
Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ
Доля региона от общего числа объявлений о продаже подержанных электромобилей составляет 6%. Лидерами списка стали Москва и Московская область. Суммарно на них приходится 26,2% от общего числа объявлений. Далее следуют Приморский край (17,7%) и Амурская область (6,4%).
По данным экспертов, в России число таких объявлений резко возросло в период с января по май 2023 года. Увеличение составило 133,5% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Самым продаваемым автомобилем стал Nissan Leaf (22,8% продаж). Средняя стоимость такого авто составляет 720 тыс. руб. На втором месте — Tesla Model 3 (6,9%, 3,59 млн руб.), на третьем — Volkswagen ID.4 (4,9%, 3,6 млн руб.).
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