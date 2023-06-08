На Кубани производителям беспилотников будут выдавать региональные гранты на разработку

В Краснодарском крае для производителей беспилотников и продукции электронной промышленности разработали новые меры поддержки — им будут выдавать до 2,5 млн руб. грантов на разработку опытных образцов. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.

«Краснодарский край может нарастить выпуск беспилотников и продукции электронной промышленности. Готовы поддерживать это важнейшее стратегическое направление. <…> Сегодня край — единственный регион, который дает такие компенсации»,— отметил губернатор края Вениамин Кондратьев.

Он также подчеркнул, что в регионе необходимо развивать промышленные и IT-кластеры и формировать новые сегменты российского ИТ-рынка. Производство дронов Вениамин Кондратьев назвал одним из направлений, где у Кубани есть конкурентное преимущество. Для развития направления администрация региона и один из научно-производственных предприятий планируют открыть первый в крае ИТ-парк. Он будет объединять бизнес-инкубатор и дата-центр ИТ-проектов, а также площадку для подготовки молодых специалистов.

Беспилотник, выпускаемый в регионе научно-производственным предприятием «МВС», стал лучшим в России, победив на Всероссийском конкурсе передовых методик производства. Компания уже перешла на конвейерное производство. По словам ее учредителя Александра Фомина, сейчас предприятие производит востребованные дроны-камикадзе. Их отгрузка начнется в августе.

Татьяна Ручкина

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