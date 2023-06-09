Дело экс-менеджеров «Водоканала» передали прокуратуре

В Санкт-Петербурге следователи МВД завершили расследование очередного дела о хищениях средств из городского бюджета при строительстве «Газпром Арены». На скамье подсудимых оказались бывшие сотрудники «Водоканала» Андрей Поздеев и Роман Бурашников, а также подрядчики Серик Чайкин, Вадим Ермаков и Мария Сысоева. Все они обвиняются в создании мошеннической схемы, по которой через подконтрольную фирму заказывалось оборудование по сильно завышенной стоимости. Сумма оплаты была указана по контрактам свыше 291 млн рублей, а по факту оно было приобретено за куда меньшие деньги. Разницу, по версии следствия, фигуранты клали себе в карман. Таким образом, общий ущерб, причиненный городской казне, составил более 30 млн рублей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

По информации пресс-службы петербургской полиции, следователи шестого отдела МВД России по Петербургу и Ленобласти отправили в прокуратуру уголовные дела с обвинительными заключениями в отношении пятерых фигурантов, которых подозревают в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере (ч. 4. ст. 159 УК РФ) при строительстве «Газпром Арены». По данным следствия, с 2016 по 2019 год топ-менеджер ГУП «Водоканал Петербурга» Андрей Поздеев, а также сотрудник предприятия Роман Бурашников добились заключения контракта на поставку и монтаж оборудования с аффилированными компаниями.

Как стало известно «Ъ-СПб» из источников в правоохранительных органах, организатором и руководителем преступной группы был господин Поздеев: именно он разработал план и способ совершения преступления, а также привлек остальных участников и создал коммерческую организацию «Фортис», где гендиректором стал его 38-летний знакомый Вадим Ермаков. Также туда были трудоустроены Серик Чайкин и Марина Сысоева, которые, как утверждает следствие, помогали реализовывать преступный умысел.

Далее, без проведения положенной по закону конкурсной процедуры, между ГУП и данной фирмой был заключен договор на поставку оборудования, в котором заранее была завышена стоимость — более чем на 24 млн рублей. Так, по госконтракту, сумма оплаты была указана в размере свыше 291 млн рублей при фактической его стоимости в 267 млн. По подложным документам заказчик перевел деньги «Водоканалу», откуда те отправились на счета «Фортиса». В свою очередь, господин Ермаков перечислял деньги за якобы выполненные работы и оказанные услуги на счета подконтрольных компаний ООО «КМД Холдинг», ООО «Фрам», ООО «Джи Групп» и ООО «Флаймер».

В материалах дела говорится, что по этой же схеме, но чуть позже, ГУП заключило контракт с ЗАО «Проектное агентство» на поставку оборудования марки Jafar, изготовителем которого был якобы европейский производитель, однако на самом деле оно было сделано в Китае. Для придания сходства с оригиналом на него устанавливались поддельные шильды, а принимал товар по подложным документам руководитель технического надзора Роман Бурашников. В результате госучреждение заплатило за это 6 млн рублей, хотя его реальная стоимость составляла менее миллиона.

До 2014 года гендиректором «Проектного агентства» был сам Андрей Поздеев — оттуда он и ушел на должность в «Водоканал», а фирма, между тем, стала одним из основных подрядчиков ГУП. Подозреваемый фигурирует и в уголовном деле, по которому проходит экс-глава «Водоканала» Евгений Целиков о хищении и растрате более чем 200 млн рублей, а также о превышении должностных полномочий. Следствие утверждает, что в 2017–2018 годах господин Целиков незаконно ставил резолюции под авансированием ЗАО. При этом большинство заключенных договоров подряда не исполнялось, утверждает следствие.

Силовики провели обыски по адресам жительства и работы фигурантов, в ходе которых изъяли два автомобиля BMW, мотоцикл этой же марки, автомобиль Infiniti и Toyota Land Cruiser, свыше 597 тыс. рублей, около $32 тыс., более €27 тыс., компьютерную технику, телефоны, жесткие диски, флеш-накопители и документы, в том числе устанавливающие право на недвижимость. Имущество ООО «Фортис» арестовано на общую сумму около 15 млн рублей в счет возмещения причиненного ущерба.

В 2020 году Следственный комитет РФ выявил хищение около 180 млн рублей при поставках систем видеонаблюдения во время строительства футбольного стадиона на Крестовском острове. Годом позже Куйбышевский районный суд огласил приговор девяти предпринимателям и бывшим чиновников города по делу о мошенничестве при строительстве объекта. Бывший вице-губернатор Марат Оганесян был приговорен к пяти с половиной годам строгого режима.

Андрей Кучеров, Екатерина Рязанова