«Теорема» берется за доказательства

Продажа имущественного комплекса обанкротившегося Завода имени Калинина в Санкт-Петербурге на Уральской, 4, на электронных торгах ростовскому предпринимателю Игорю Орлову за 300,3 млн рублей стала поводом для судебного разбирательства. Компания «Энергоснаб — Красные Зори», связанная с УК «Теорема» Игоря Водопьянова, пытается в арбитраже оспорить сделку. Господин Водопьянов считает, что у покупателя был привилегированный доступ к информации о торгах. Юристы отмечают, что шансы на победу у «Теоремы» не очень большие. Это, впрочем, признает и сам Игорь Водопьянов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владелец УФК «Теорема» Игорь Водопьянов

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Владелец УФК «Теорема» Игорь Водопьянов

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

В понедельник 5 июня 2023 года Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области в деле о банкротстве АО «Завод имени М. И. Калинина» принял к рассмотрению заявление ООО «Энергоснаб — Красные Зори» о признании недействительными конкурсных торгов в форме публичного предложения, проведенных электронной торговой площадкой «Югра», по результатам которых был продан имущественный комплекс банкрота. В лот, проданный за 300,33 млн рублей при начальной цене в 380 млн, вошли здания и сооружения обанкротившегося завода, а также право аренды земельного участка площадью 1,47 га на улице Уральской, 4, на Васильевском острове. Объект обременен обязательством приобретателя содержать в порядке два бомбоубежища, расположенные на участке. Покупателем стал ИП Игорь Орлов из Ростова-на-Дону.

С Игорем Орловым связаться не удалось. Конкурсный управляющий Завода им. Калинина Лев Шляпин из Уральской СРО арбитражных управляющих (Екатеринбург) получил вопросы «Ъ-СПб», но не ответил на них.

У заявителя, ООО «Энергоснаб — Красные Зори», по данным ЕГРЮЛ, прослеживаются связи с главой девелоперской группы «Теорема» Игорем Водопьяновым. Бизнесмен не стал отрицать интереса в оспаривании торгов, но счел необходимым подчеркнуть, что особых иллюзий по поводу перспективности не питает.

«Так, немного упражняемся,— ответил он на вопрос корреспондента «Ъ-СПб».— Сложилось у нас мнение, что победитель имел привилегированный доступ к информации о торгах. Посмотрим, как будут развиваться события. Этот дядя из Ростова, наверное, думает, что там можно что-то построить. Ему виднее».

Одновременно с принятием заявления от ООО «Энергоснаб — Красные Зори» суд удовлетворил ходатайство заявителя о принятии обеспечительных мер. Как отметил суд, договор купли-продажи господин Орлов и конкурсный управляющий должника господин Шляпин подписали 1 июня, так что в настоящее время как раз и должны происходить поступление денежных средств и подача документов в Росреестр. И чтобы предотвратить «причинение вреда должнику, кредиторам и третьим лицам (потенциальным покупателям имущества)», суд запретил управляющему совершать любые действия, направленные на отчуждение данного актива.

УК «Теорема» основана в 1997 году и сегодня контролирует 12 бизнес-центров классов А и В+ совокупной площадью 440 тыс. кв. м, а также складские и производственные комплексы. Также компания выступает на рынке жилой недвижимости — в основном загородной (в активе у нее около 450 участков под ИЖС в Петергофе и Гатчинском районе, а также комплекс таунхаусов в Новом Петергофе), но есть и реализованный городской проект ЖК «Пять звезд» (пять 14-этажных домов бизнес-класса).

Завод имени Калинина, основанный в XIX веке как отделение патронного завода, в последние годы входил в госкорпорацию «Ростех», производя взрывчатые вещества. После релокации производства в Ленобласть часть площадки на Васильевском острове была продана (теперь там гипермаркет «Максидом»). В 2020 году завод обанкротился, в реестр его кредиторов включены требования на общую сумму 1,2 млрд рублей, из которых 1,05 млрд — долги перед структурами «Ростеха» по внутренним займам и внутригрупповым договорам. Эти требования суд субординировал в реестре кредиторов как аффилированные, поэтому конкурсного управляющего выбирали оставшиеся кредиторы с общими требованиями на сумму 74 млн рублей. Среди них победителем вышло ООО «Инжстройкапитал» (23 млн рублей), с подачи которого был назначен управляющий Лев Шляпин (крупнейший из независимых кредиторов — ФНС с 45 млн рублей — не явился на собрание).

По мнению юристов, шансы на успех в оспаривании конкурса у «Теоремы» есть, но небольшие. «Обычно ищутся пороки в форме торгов либо в составе лота,— говорит директор по развитию бюро Legal to Business Татьяна Грушко.— Также можно усилить жалобу пороком электронной площадки: дескать, я хотел подать заявку, но сайт ЭТП лежал, а я бы заплатил больше. Можно опорочить покупателя, установив его связь и заинтересованность с арбитражным управляющим, площадкой или организатором торгов».

Впрочем, эксперты не исключают, что на этом этапе задача у юристов «Теоремы» — усадить бенефициаров покупки завода за стол переговоров. «Не думаю, что заявитель здесь рассчитывает на победу в рамках дела об оспаривании торгов,— говорит Андрей Бежан, советник адвокатского бюро Nordic Star. — Но и то, что мы видим в текстах судебных актов, заставляет задуматься о перспективах этого дела. Например, суд применил меры без указания причин, почему эти торги в принципе нарушают права истца».

Павел Горошков