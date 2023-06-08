Bloomberg: ЮАР может потерять около $32 млрд из-за дружбы с Россией

ЮАР может потерять $32,4 млрд экспортной выручки, если западные партнеры решат прекратить торговать с африканской страной из-за ее дружбы с Россией, сообщает Bloomberg.

По итогам 2022 года общий объем экспортной выручки ЮАР составил чуть более 2 трлн рэндов (около $105 млрд). При этом, по данным инвестфонда Stanlib Asset Management, 30,4% этой суммы пришлись на США и ЕС. В случае введения санкций с их стороны в отношении южноафриканской экономики та может не досчитаться 605 млрд рэндов, или почти 10% своего ВВП.

Для сравнения, Россия не входит даже в топ-20 торговых партнеров ЮАР. По итогам 2022 года экспорт ЮАР в Россию достиг $240 млн — это всего 0,23% экспортных доходов южноафриканской экономики и около 0,07% ВВП страны. А, например, объем доходов от экспорта в США составил $9,3 млрд.

ЮАР придерживается нейтралитета в отношении конфликта на Украине, а также неоднократно воздерживалась во время голосований в Совбезе ООН при его попытках осудить действия России. В феврале ЮАР провела совместные военно-морские учения с Китаем и Россией, что вызвало критику со стороны США и ЕС, отмечает агентство.

Кирилл Сарханянц