Басманный суд арестовал шестерых бывших активистов движения «Весна»

Басманный суд Москвы арестовал шестерых бывших активистов движения «Весна» (признана в России иностранным агентом, экстремистской организацией, запрещена в России) до 5 августа. Об этом сообщается в Telegram-канале «Весны». Активистов обвиняют по четырем уголовным статьям, в том числе в создании экстремистского сообщества.

В СИЗО отправили бывших активистов «Весны» Валентину Хорошенину, Евгения Затеева, Анну Архипову и Павла Синельникова, блогера из Твери Яна Ксенжепольского, а также члена петербургского территориального избиркома от «Яблока» Василия Неустроева (при этом в «Весне» не называет его активистом движения). Признал вину только Павел Синельников.

Вчера, 7 июня, Следственный комитет возбудил в отношении активистов уголовные дела о публичных призывах к осуществлению деятельности против безопасности государства (по ст. 280.4 УК РФ), об организации экстремистского сообщества (ст. 282.1. УК РФ), реабилитации нацизма (ст. 354.1 УК РФ), публичном распространении заведомо ложной информации об использовании ВС РФ под видом достоверных сообщений (ст. 207.3 УК РФ).

Обыски проходили в Барнауле, Новосибирске, Твери и Санкт-Петербурге, после чего всех задержанных доставили в Москву. Поводом для возбуждения уголовных дел стали посты участников «Весны» в соцсетях, опубликованные в 2022 году.

«Весну» основали в 2013 году в Санкт-Петербурге, она объединила членов «Молодежного ''Яблока''», молодежного движения «Оборона» и демократического движения «Солидарность». Движение внесли в список экстремистов и террористов в октябре 2022 года. После начала российско-украинского военного конфликта «Весна» начала организовывать антивоенные митинги и призывать к участию в них.

Анастасия Ларина