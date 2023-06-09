Проверка слуха

По какой причине чаще всего возникают лесные пожары? Действительно ли ChatGPT назвал СССР лучшим государством в истории человечества? И позволяют ли законы Гонконга безнаказанно убить неверного супруга? Подробности — в специальном проекте “Ъ FM” и «Проверено.Медиа».

Антропогенное пламя

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Большинство лесных пожаров возникает из-за естественных причин?

Природных или естественных причин, по которым может возникнуть пожар, всего три — извержение вулкана, падение метеорита и сухая гроза, то есть молния, которая не сопровождается дождем. Если говорить о европейской части России и Сибири, извержений вулканов в последнее столетие здесь не происходило, данных о падении метеоритов, приведшем к пожарам, также нет. А вот грозы у нас происходят достаточно часто, но должно сложиться несколько факторов, чтобы возник пожар.

Волонтерское движение «Добровольные лесные пожарные» описывает такую ситуацию: «Молния попадает в высоко стоящее дерево, а после либо не происходит дождя, либо дождь совсем слабый. Огонь по дереву спускается вниз, переходит в корни и через несколько часов или дней может перерасти в пожар». Как правило, такие случаи специфичны для мест, где нет людей. Например, по данным Рослесхоза, от 10% до 27% пожаров возникают из-за сухой грозы. Но в подавляющем большинстве случаев причина лесных пожаров — действия людей.

При этом жаркая погода сама по себе причиной пожара стать не может. Для того чтобы от несфокусированных солнечных лучей загорелась трава, требуется нагревание поверхности как минимум до 300 градусов. Зато сухая трава крайне легко загорается от непотушенной сигареты.

Таким образом, эксперты сходятся во мнении, что большинство пожаров — антропогенные, то есть возникшие из-за действий человека, а не естественных природных явлений.

Вердикт — это неправда.

По словам прошлого

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Говорил ли Винсент Ван Гог: «Нормальность — это асфальтированная дорога: по ней удобно идти, но цветы на ней не растут»?

В интернете широко разошлось высказывание о нормальности, приписываемое нидерландскому художнику. Мы решили проверить, говорил ли мастер что-либо подобное. Винсент Ван Гог вел активную переписку со своим братом, наставником и друзьями. После его смерти сохранилось более 800 писем. Все сохранившиеся после его смерти послания были оцифрованы и выложены в базе данных Музея Ван Гога в Амстердаме с переводом на английский.

«Проверено» не удалось найти ни в письменных источниках, ни в мемуарах современников ничего похожего на приписываемую художнику фразу о нормальности. О цветах Ван Гог писал много, но никогда в подобном контексте. Самое раннее упоминание этой фразы в связи с именем художника, которое удалось обнаружить, появилось на суперобложке каталога его выставки, которая проходила в Базельском художественном музее в Швейцарии в 2009 году. Составители при этом не указали, откуда именно взяли цитату.

Маловероятно, что в 2009 году, спустя больше сотни лет после смерти художника, появились новые письменные источники, принадлежащие его руке и содержащие эту цитату. Поэтому на основе имеющихся на сегодня данных можно заключить, что цитата была приписана Винсенту Ван Гогу составителями каталога ошибочно.

Вердикт — неверная атрибуция цитаты.

Чатов рейтинг

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ChatGPT назвал СССР лучшим государством в истории человечества?

В мае 2023 года в интернете распространилась новость, что чат-бот ChatGPT в ответ на запрос аспиранта Калифорнийского университета Джона Адамса составил рейтинг лучших стран в мировой истории, и возглавил его Советский Союз. Более того, утверждается, что после того как исследователь попросил не включать СССР в список, нейросеть выдавала такой же результат, при этом заменяя название страны различными эвфемизмами. Но нам не удалось обнаружить ни цитируемый пост в Twitter, ни аккаунт, который по описанию совпадал бы с распространяемыми данными. Нет подобных новостей и в англоязычных СМИ.

Сайт «Проверено.Медиа» сам решил спросить у ChatGPT, какое государство в мировой истории он считает лучшим. Искусственный интеллект уточнил, что список лучших государств субъективен, зависит от множества факторов и точек зрения. Тем не менее он выдал список из 10 государств, которые «многие считают выдающимися в мировой истории». В первую тройку вошли Римская империя, Древняя Греция и индийское Государство Гуптов первой половины первого тысячелетия нашей эры. Советского Союза в перечне не оказалось.

Зато выяснилось, что первым «новость» про высокую оценку Советского Союза со стороны ChatGPT опубликовало информационное агентство «Панорама» — известный сатирический интернет-ресурс, тексты которого, как честно предупреждают авторы, «представляют собой гротескные пародии на реальность и не являются реальными новостями».

Вердикт — это сатирические новости.

Супружеское правосудие

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Законы Гонконга разрешают женщине убить изменившего ей мужа?

В интернете широко разошелся «интересный факт» — якобы в Гонконге жена может безнаказанно лишить жизни неверного мужа, если сделает это голыми руками. Информацию об этом законе можно встретить на многих развлекательных порталах. Иногда также уточняется, что убить можно и любовницу, причем в таком случае орудие преступления вообще не важно.

Если обратиться непосредственно к законодательству Гонконга, то убийство там карается пожизненным заключением, вне зависимости от использованного орудия. Есть ряд исключений, но они касаются несовершеннолетних и совершивших убийство в целях самозащиты или по неосторожности. В уголовном кодексе нет никаких оговорок относительно ситуаций, когда мотивом убийства послужила измена супруга. Нет никаких послаблений для обманутых жен и в семейном кодексе Гонконга, кроме того, что факт прелюбодеяния облегчает процедуру развода.

«Проверено» не удалось найти ни одного прецедента, когда в Гонконге жена убила бы неверного мужа и избежала наказания. Во всех известных случаях таких убийств за последние 20 лет женщины были приговорены к пожизненному заключению, независимо от того, каким способом они совершили преступление.

Вердикт — это неправда.

Температурный баланс

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Правда ли, что в холодильник нельзя ставить горячие продукты?

Существует мнение, что горячую еду обязательно надо остужать, прежде чем убирать в холодильник. Утверждается, что это вредит самому прибору и может вызвать порчу продуктов из-за размножения вредных бактерий при высокой температуре.

Действительно, рекомендации остужать горячие блюда дают не только производители холодильников, но и санитарные власти некоторых стран. Например, Норвежское управление по безопасности пищевых продуктов однозначно высказывается против того, чтобы сразу ставить свежеприготовленную еду в холодильник — и по причине возможного повышения температуры, и из-за появления конденсата, который способствует размножению бактерий.

Одновременно с этим не рекомендуется остужать еду при комнатной температуре слишком долго — например, оставлять на ночь. Так, эксперты из США утверждают, что скоропортящуюся еду будет правильнее всего убрать в холодильник в течение двух часов, а если температура в помещении превышает 32°C, то в течение часа. Чтобы ускорить остывание, можно поместить емкость с едой в холодную воду или разделить блюдо на несколько порций, которые остынут быстрее. Впрочем, некоторые эксперты считают, что небольшие порции можно сразу ставить в холодильник, поскольку они быстро охладятся и не успеют создать опасные условия для других продуктов. Таким образом, эксперты еще не пришли к общему знаменателю в этом вопросе.

Вердикт — это неточно.