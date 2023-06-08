«Нейросвайп ориентируется в контексте»

Обозреватель “Ъ FM” Александр Леви рассказывает, как изменился продукт с внедрением искусственного интеллекта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

«Яндекс» добавил в свою клавиатуру для мобильных устройств нейросвайп. Звучит как болезнь или запрещенное вещество, но в реальности это метод непрерывного ввода текста, при котором используются нейросети. Что делает его быстрым и удобным, заверяют авторы.

Это довольно любопытно, поскольку, к примеру, клавиатура GBoard вместо слова «привет» регулярно предлагает мне «противень». И это довольно распространенная особенность. А родная клавиатура смартфона заменяла выражение «крепчайшего здоровья» на вариант «кончающего здоровья».

Оценить новинку «Яндекса» еще предстоит. Как любой продукт на основе или при содействии нейросетей он имеет так называемую pre-train фазу, во время которой модель обучается на базе данных. Нейросвайпу разработчики «Яндекса» скормили 7 млн реальных примеров, собранных на внутренней краудсорсинговой платформе.

После запуска в работу обучение, точнее, совершенствование нейросети продолжится. Теперь уже благодаря живым пользователям, поведение которых скорректирует получаемые результаты. Как обещают в «Яндексе», введенная технология ускоряет набор и сокращает количество опечаток и грамматических ошибок на 30% в сравнении с предыдущей версией свайпа. Как же такое реализуется?

Для начала стоит напомнить, что же такое ввод текста свайпом. Человек не нажимает на отдельные буквы, как если бы он это делал на физической клавиатуре, а проводит по виртуальным кнопкам пальцем, не отрывая его от экрана, соединяя поочередно все буквы слова. Прежде то, что скрывалось за получившейся кривой линией, «Яндекс» распознавал с помощью созданных специальных формул. Сейчас эти вычисления взяли на себя нейросети.

Теперь клавиатура одновременно считывает получившуюся линию, подбирает соответствующие ей варианты слов, ранжирует их и определяет лучший. Кроме того, нейросвайп ориентируется в контексте. Он учитывает не только сами слова, которые пользователь набирал ранее, но и тематику приложения, в котором идет работа. Также искусственный интеллект следит за окончаниями и падежами.

По данным «Яндекса», опытные пользователи создают сообщения жестами на 60% быстрее, чем при вводе по буквам. Пока нейросвайп работает на русском, но со временем обещают поддержку других популярных языков.