Gloria Jeans подтвердила, что хакеры похитили с сайта компании данные 3 млн пользователей

Компания Gloria Jeans уведомила Роскомнадзор об утечке данных более 3 млн пользователей сайта по продаже модной одежды. Об этом «Ъ» сообщили в пресс-службе компании. Ранее данные Gloria Jeans, а также гипермаркетов «Ашан» и «Твой дом» оказались в свободном доступе.

«По предварительной информации, данные части пользователей были похищены при проведении технических работ, связанных с сайтом,— отметил представитель Gloria Jeans.— Мы приносим извинения всем, кому эта ситуация могла доставить неудобства».

В пресс-службе также подчеркнули, что компания приняла дополнительные меры для обеспечения безопасности пользователей сайта.

«Нам очень неприятно оказаться в ряду десятков крупных компаний, данные пользователей которых стали добычей хакеров за последнее время»,— сказал представитель Gloria Jeans.

Клиентские базы гипермаркетов «Ашан» и «Твой дом», а также сети Gloria Jeans, содержащие имена, номера телефонов и адреса доставки товаров, выложил хакер, который слил ранее данные «Сбера». Исследователи считают, что точкой входа для злоумышленника могла стать уязвимость в системе для создания веб-проектов от разработчика «1C-Битрикс».

Подробнее — в публикации «Ъ» «Хакеры пошли по магазинам».

Анастасия Назарова, Ростов-на-Дону