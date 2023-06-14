Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

«Главный наш актив — компетентные и неравнодушные сотрудники»

Председатель НСКВ Ирина Жукова — о развитии корпоративного волонтерства, популярных инициативах и целях совета

Популярность волонтерского движения в корпоративном секторе, способствующего решениям экологических и социальных вопросов, активно растет в России в последние годы. В ответ на запрос бизнеса в 2014 году был создан Национальный совет по корпоративному волонтерству (НСКВ), позволяющий компаниям обмениваться лучшими практиками и поддерживать диалог с некоммерческими организациями и органами власти. О том, как меняется корпоративное волонтерство, популярных инициативах и задачах объединения рассказала председатель НСКВ Ирина Жукова.

Председатель НСКВ Ирина Жукова

Председатель НСКВ Ирина Жукова

Фото: Предоставлено пресс-службой НСКВ

Председатель НСКВ Ирина Жукова

Фото: Предоставлено пресс-службой НСКВ

— Как меняется популярность корпоративного волонтерства в последнее время в России? С чем связываете изменения?

— Востребованность корпоративного волонтерства растет на протяжении девяти лет. Национальный совет по корпоративному волонтерству был создан в ответ на запрос со стороны сотрудников компаний о более активном участии в жизни местных сообществ. За эти годы волонтерские активности стали неотъемлемой частью устойчивого развития не только бизнеса, но и городов и регионов. Продолжение бизнесом волонтерских и благотворительных практик в обществе становится признаком стабильности, дает сотрудникам чувство уверенности в завтрашнем дне.

НСКВ стал реальной платформой для взаимодействия и обмена лучшими практиками бизнес-компаний на добровольной основе независимо от отрасли или числа сотрудников, и эта работа продолжается и в настоящее время на основе общих ценностей.

Мы научились не конкурировать, а действовать как партнеры, поддерживать друг друга, учиться друг у друга, сохраняя неформальный подход и развивая долгосрочные партнерства. Мы поддерживаем открытый диалог между бизнесом, некоммерческими организациями и органами власти.

Корпоративное волонтерство стало важной частью корпоративной культуры компаний-участников. Но главным остается то, что корпоративное волонтерство быстро реагирует на общественные потребности и подставляет плечо там, где это действительно важно и нужно.

— Какие инициативы сейчас наиболее популярны?

— В большинстве компаний экологическое волонтерство является фокусным, приоритетным направлением среди волонтерских активностей. Это подтверждается данными недавнего опроса, в котором приняли участие полтора десятка крупнейших социально ответственных компаний из разных отраслей экономики. Таких экоактивностей в прошлом году было реализовано более 800, в них приняли участие более 39 тыс. корпоративных волонтеров.

Ключевые направления реализации таких проектов — субботники с раздельным сбором мусора, высадка зеленых насаждений, защита рек и уборка берегов, экопросвещение, сохранение биоразнообразия, зеленый офис, содействие устойчивому туризму.

Портрет корпоративного волонтерства сегодня многоплановый и разнообразный. Новыми его чертами стали цифровизация волонтерской деятельности, использование онлайн платформ.

— А каким темам, на ваш взгляд, пока уделяется недостаточно внимания?

— Основным критерием отбора проектов для реализации в НСКВ является их социальная значимость. Мы совместно с партнерами из корпоративного и государственного секторов, а также из НКО регулярно проводим оценку инициатив на предмет их востребованности. Тем самым мы стремимся отвечать наиболее актуальным потребностям в каждом регионе присутствия.

Заметный трек последнего времени — рост запроса на проекты поддержки в области интеллектуального волонтерства (pro bono). Наверное, самое ценное, что может предложить бизнес обществу,— это не рабочие руки на субботниках, а интеллектуальный потенциал. Поскольку самый главный наш актив — компетентные и неравнодушные сотрудники.

Такие проекты помогают среди прочего решать конкретные деловые задачи, трансформировать опыт специалистов крупных федеральных компаний для развития некоммерческого сектора в регионах. Мы убеждены, что такое взаимодействие бизнеса и общественников может стать источником инноваций, новых креативных решений, быть одинаково важным для обеих сторон этого взаимодействия.

— Меняется ли популярность тех или иных инициатив в последнее время, как? Может, стало больше экологических проектов или направленных на обустройство городской среды?

— Корпоративные волонтеры с радостью присоединяются к федеральным экологическим проектам и инициативам. К примеру, в рамках недавнего «Марафона рек» волонтеры компаний «Норникель», «Росатом», РУСАЛ, МТС, СИБУР, «Северсталь», «Металлоинвест», «Вкусно и точка», «Уральская сталь», аффилированных компаний «Филип Моррис Интернэшнл» в России и других компаний, входящих в НСКВ, приняли участие в уборке прибрежной полосы реки Алешинка на юго-западе Москвы. А сотрудники ПАО «Т Плюс», члена НСКВ, приняли участие в экологической акции «День Волги», в ходе которой 900 волонтеров в 11 городах убрали 25 тонн мусора с волжских берегов. НСКВ стремится вносить комплексный вклад в достижение национальных целей в области экологии.

— Волонтеры из каких компаний сейчас наиболее активны? Это крупный бизнес, средний, из каких отраслей?

— В основе работы НСКВ лежит партнерство, направленное на достижение значимых позитивных изменений в обществе и окружающей среде. Такое партнерство обеспечивается за счет открытого и конструктивного кросс-секторного взаимодействия бизнеса различной величины, некоммерческих организаций и других заинтересованных сторон. Вклад каждого важен для достижения общей цели.

В этой связи можно уверенно заявить, что бизнес любого размера участвует в акциях НСКВ. Вместе с тем, конечно, локомотив развития корпоративного волонтерства — крупный бизнес из различных отраслей, включая металлургическую, нефтегазовую, деревообрабатывающую, телеком, атомную энергетику, банковскую сферу, FMCG, общественное питание.

В среднем около 11% сотрудников в компаниях, составляющих актив НСКВ, в 2022 году выступили волонтерами, что является хорошим показателем вовлеченности.

— Как развитие корпоративного волонтерства сказывается на бизнес-процессах в компаниях?

— Главный вклад проектов в области корпоративного волонтерства в бизнес-процессы — развитие корпоративной культуры, формирование устойчивых отношений компании и местных сообществ в регионах присутствия. Участие в волонтерских проектах значительно повышает ценность ежедневной работы для сотрудников, помогает осознать ее значимость для общества. Корпоративное волонтерство является важным инструментом как для значимых социальных изменений, так и для построения корпоративных коммуникаций и бренда работодателя.

— Есть ли какие-то регионы, где корпоративное волонтерство сегодня развивается наиболее активно?

— Сегодня представительства НСКВ работают в 32 регионах страны от Владивостока до Калининграда, в 2022 году были открыты представительства в 7 регионах. Конечно, в первую очередь волонтерские проекты развиваются в регионах присутствия, или, как мы говорим, в регионах ответственности компаний. Мы уверены, что наша география продолжит расширяться.

— Какие задачи сейчас решает НСКВ в первую очередь, какие цели ставит?

— Мы стремимся к тому, чтобы корпоративное волонтерство создавало условия, способствующие решению экологических и социальных вопросов в регионах. Миссия совета — это построение открытого партнерства с целью развития эффективных практик корпоративного волонтерства и кросс-секторного взаимодействия для повышения устойчивости бизнеса и местных сообществ.

Нашим фокусом на ближайшую перспективу станет развитие инструментов оценки эффективности программ корпоративного волонтерства, их вклада в развитие и устойчивость бизнеса. Мы также займемся развитием компетенций лидеров корпоративного волонтерства, проведением обучающих программ.

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...