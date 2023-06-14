«Главный наш актив — компетентные и неравнодушные сотрудники»

Популярность волонтерского движения в корпоративном секторе, способствующего решениям экологических и социальных вопросов, активно растет в России в последние годы. В ответ на запрос бизнеса в 2014 году был создан Национальный совет по корпоративному волонтерству (НСКВ), позволяющий компаниям обмениваться лучшими практиками и поддерживать диалог с некоммерческими организациями и органами власти. О том, как меняется корпоративное волонтерство, популярных инициативах и задачах объединения рассказала председатель НСКВ Ирина Жукова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Председатель НСКВ Ирина Жукова

Фото: Предоставлено пресс-службой НСКВ Председатель НСКВ Ирина Жукова

Фото: Предоставлено пресс-службой НСКВ

— Как меняется популярность корпоративного волонтерства в последнее время в России? С чем связываете изменения?

— Востребованность корпоративного волонтерства растет на протяжении девяти лет. Национальный совет по корпоративному волонтерству был создан в ответ на запрос со стороны сотрудников компаний о более активном участии в жизни местных сообществ. За эти годы волонтерские активности стали неотъемлемой частью устойчивого развития не только бизнеса, но и городов и регионов. Продолжение бизнесом волонтерских и благотворительных практик в обществе становится признаком стабильности, дает сотрудникам чувство уверенности в завтрашнем дне.

НСКВ стал реальной платформой для взаимодействия и обмена лучшими практиками бизнес-компаний на добровольной основе независимо от отрасли или числа сотрудников, и эта работа продолжается и в настоящее время на основе общих ценностей.

Мы научились не конкурировать, а действовать как партнеры, поддерживать друг друга, учиться друг у друга, сохраняя неформальный подход и развивая долгосрочные партнерства. Мы поддерживаем открытый диалог между бизнесом, некоммерческими организациями и органами власти.

Корпоративное волонтерство стало важной частью корпоративной культуры компаний-участников. Но главным остается то, что корпоративное волонтерство быстро реагирует на общественные потребности и подставляет плечо там, где это действительно важно и нужно.

— Какие инициативы сейчас наиболее популярны?

— В большинстве компаний экологическое волонтерство является фокусным, приоритетным направлением среди волонтерских активностей. Это подтверждается данными недавнего опроса, в котором приняли участие полтора десятка крупнейших социально ответственных компаний из разных отраслей экономики. Таких экоактивностей в прошлом году было реализовано более 800, в них приняли участие более 39 тыс. корпоративных волонтеров.

Ключевые направления реализации таких проектов — субботники с раздельным сбором мусора, высадка зеленых насаждений, защита рек и уборка берегов, экопросвещение, сохранение биоразнообразия, зеленый офис, содействие устойчивому туризму.

Портрет корпоративного волонтерства сегодня многоплановый и разнообразный. Новыми его чертами стали цифровизация волонтерской деятельности, использование онлайн платформ.

— А каким темам, на ваш взгляд, пока уделяется недостаточно внимания?

— Основным критерием отбора проектов для реализации в НСКВ является их социальная значимость. Мы совместно с партнерами из корпоративного и государственного секторов, а также из НКО регулярно проводим оценку инициатив на предмет их востребованности. Тем самым мы стремимся отвечать наиболее актуальным потребностям в каждом регионе присутствия.

Заметный трек последнего времени — рост запроса на проекты поддержки в области интеллектуального волонтерства (pro bono). Наверное, самое ценное, что может предложить бизнес обществу,— это не рабочие руки на субботниках, а интеллектуальный потенциал. Поскольку самый главный наш актив — компетентные и неравнодушные сотрудники.

Такие проекты помогают среди прочего решать конкретные деловые задачи, трансформировать опыт специалистов крупных федеральных компаний для развития некоммерческого сектора в регионах. Мы убеждены, что такое взаимодействие бизнеса и общественников может стать источником инноваций, новых креативных решений, быть одинаково важным для обеих сторон этого взаимодействия.

— Меняется ли популярность тех или иных инициатив в последнее время, как? Может, стало больше экологических проектов или направленных на обустройство городской среды?

— Корпоративные волонтеры с радостью присоединяются к федеральным экологическим проектам и инициативам. К примеру, в рамках недавнего «Марафона рек» волонтеры компаний «Норникель», «Росатом», РУСАЛ, МТС, СИБУР, «Северсталь», «Металлоинвест», «Вкусно и точка», «Уральская сталь», аффилированных компаний «Филип Моррис Интернэшнл» в России и других компаний, входящих в НСКВ, приняли участие в уборке прибрежной полосы реки Алешинка на юго-западе Москвы. А сотрудники ПАО «Т Плюс», члена НСКВ, приняли участие в экологической акции «День Волги», в ходе которой 900 волонтеров в 11 городах убрали 25 тонн мусора с волжских берегов. НСКВ стремится вносить комплексный вклад в достижение национальных целей в области экологии.

— Волонтеры из каких компаний сейчас наиболее активны? Это крупный бизнес, средний, из каких отраслей?

— В основе работы НСКВ лежит партнерство, направленное на достижение значимых позитивных изменений в обществе и окружающей среде. Такое партнерство обеспечивается за счет открытого и конструктивного кросс-секторного взаимодействия бизнеса различной величины, некоммерческих организаций и других заинтересованных сторон. Вклад каждого важен для достижения общей цели.

В этой связи можно уверенно заявить, что бизнес любого размера участвует в акциях НСКВ. Вместе с тем, конечно, локомотив развития корпоративного волонтерства — крупный бизнес из различных отраслей, включая металлургическую, нефтегазовую, деревообрабатывающую, телеком, атомную энергетику, банковскую сферу, FMCG, общественное питание.

В среднем около 11% сотрудников в компаниях, составляющих актив НСКВ, в 2022 году выступили волонтерами, что является хорошим показателем вовлеченности.

— Как развитие корпоративного волонтерства сказывается на бизнес-процессах в компаниях?

— Главный вклад проектов в области корпоративного волонтерства в бизнес-процессы — развитие корпоративной культуры, формирование устойчивых отношений компании и местных сообществ в регионах присутствия. Участие в волонтерских проектах значительно повышает ценность ежедневной работы для сотрудников, помогает осознать ее значимость для общества. Корпоративное волонтерство является важным инструментом как для значимых социальных изменений, так и для построения корпоративных коммуникаций и бренда работодателя.

— Есть ли какие-то регионы, где корпоративное волонтерство сегодня развивается наиболее активно?

— Сегодня представительства НСКВ работают в 32 регионах страны от Владивостока до Калининграда, в 2022 году были открыты представительства в 7 регионах. Конечно, в первую очередь волонтерские проекты развиваются в регионах присутствия, или, как мы говорим, в регионах ответственности компаний. Мы уверены, что наша география продолжит расширяться.

— Какие задачи сейчас решает НСКВ в первую очередь, какие цели ставит?

— Мы стремимся к тому, чтобы корпоративное волонтерство создавало условия, способствующие решению экологических и социальных вопросов в регионах. Миссия совета — это построение открытого партнерства с целью развития эффективных практик корпоративного волонтерства и кросс-секторного взаимодействия для повышения устойчивости бизнеса и местных сообществ.

Нашим фокусом на ближайшую перспективу станет развитие инструментов оценки эффективности программ корпоративного волонтерства, их вклада в развитие и устойчивость бизнеса. Мы также займемся развитием компетенций лидеров корпоративного волонтерства, проведением обучающих программ.