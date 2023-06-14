Взрослая борьба

Потребители в России не намерены экономить на вредных привычках. В долгосрочной перспективе сокращать траты на курение и потребление алкоголя планирует лишь 15–16% россиян, тогда как около 26% готовы экономить на развлечениях, ресторанах и обновлении гардероба. Количество приверженных вредным привычкам совершеннолетних потребителей также не сокращается. И хотя государство продолжает реализовывать политику, направленную на снижение потребления табачных продуктов, последние меры в первую очередь ориентированы на предотвращение потребления среди несовершеннолетних и не затрагивают основную часть потребителей. В таких условиях эффект может дать распространение концепции модификации или снижения рисков, задача которой убедить взрослых потребителей, не готовых отказываться от вредных привычек, переключаться с потребления более вредной продукции на менее вредную до постепенного выхода из зависимостей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Россияне не намерены экономить на вредных привычках, следует из данных NielsenIQ. По оценкам аналитиков компании, на начало 2023 года 16% потребителей в долгосрочной перспективе не готовы были сокращать расходы, связанные с курением, а 15% — снижать траты на употребление алкогольных напитков. Для сравнения: на питании вне дома, развлечениях и покупке новой одежды готовы продолжать экономить 26% опрошенных NielsenIQ потребителей.

О сохранении числа приверженцев вредных привычек на стабильном уровне говорят и социологические опросы. По данным ВЦИОМа, процесс снижения количества курильщиков в России фактически остановился на лето 2022 года и последние пять лет доля курильщиков в стране остается на уровне 33%. Стабильной на уровне 20% остается и доля заядлых курильщиков с объемом потребления от пачки сигарет в день. По данным ВЦИОМа, 13 лет назад наиболее курящей частью населения была группа 18–44 лет (48–50%), а сегодня эту аудиторию наполняют 25–59-летние (38–42%), то есть те, кто курил тогда, остались преданными вредной привычке.

Результаты исследования SuperJob от апреля 2023 года говорят о небольшом росте доли курильщиков среди экономически активной доли населения до 24% с 23% годом ранее. Каждый девятый не планирует отказываться от вредной привычки, а каждый шестой признается, что за последний год стал курить чаще, говорится в исследовании. Согласно данным SuperJob, среднестатистический курильщик, который не собирается отказываться от этой привычки, выкуривает по 16 сигарет в сутки, планирующие бросить — по 11 сигарет. По данным ВЦИОМа, не готовы отказываться от сигарет ни при каких обстоятельствах 13% россиян, и доля таких курильщиков с 2017 году выросла более чем вдвое.

Новые меры

Российское антитабачное законодательство эксперты называют одним из самых развитых и жестких в мире. В 2013 году вступил в силу федеральный закон «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака», запрещающий курение в общественных местах, спонсорство и рекламу табака, а также вовлечение несовершеннолетних в потребление табака. Но положительный эффект от этих мер к настоящему моменту может быть уже во многом исчерпан. А принятый весной 2023 года закон, ужесточающий правила оборота электронных устройств доставки никотина, направлен в первую очередь на недопущение потребления этой продукции несовершеннолетними.

Вариантом дальнейшего совершенствования мер по борьбе с вредными привычками может стать распространение практик концепции модификации и снижения рисков. В России с 2022 года действует Ассоциация медицинских специалистов по модификации рисков (АМСМР), одной из главных задач которой является разработка и внедрение на федеральном уровне программ комплексного улучшения качества жизни пациентов через модификацию факторов риска и создание мотивации к изменению потребительского поведения.

Как отмечают в АМСМР, сегодня 43,6% населения в России отличает низкая приверженность нормам здорового образа жизни. Для 50,5% характерно избыточное потребление соли, для 37,5% — недостаток овощей и фруктов, 22,7% россиян являются заядлыми курильщиками, 19,6% страдают от гиподинамии, а 4,9% злоупотребляют алкоголем. А такие ключевые аспекты, как качество питания, физическая активность, отказ от курения и качество сна,— базовые для поддержания здоровья человека, указывают специалисты ассоциации. И для того чтобы каждый человек соблюдал эти принципы, необходимо не только рассказывать об этом населению, но также правильно готовить медицинских специалистов и вводить специальные государственные инициативы, направленные на повышение привлекательности здорового образа жизни.

Директор АМСМР Александр Розанов указывает, что в абсолютном большинстве случаев медицина в России занимается тем, что «тушит пожар», разбираясь с последствиями инфаркта миокарда, пневмонии и т. д., а множества этих проблем можно избежать, если вспомнить, что же такое здоровый образ жизни. По его словам, убедить людей следовать принципам здорового образа жизни поможет, если наглядно и доступным языком объяснять, что эти принципы просты, выгодны и полезны. Несколько простых шагов, таких как нормализация питания, достаточный сон или замена обычных сигарет менее вредными бездымными никотинсодержащими альтернативами, уже могут заметно снизить риск заболеваний и улучшить качество жизни человека, уверены в АМСМР.

Конкретные шаги

Как рассказывает Александр Розанов, рекомендации по соблюдению принципов здорового образа жизни должны быть в первую очередь понятными, а также не вызывать негативных реакций пациентов. Например, рекомендация просто ограничить потребление соли не даст нужного эффекта, скорее всего, потребитель хоть и сократит объем потребления продукта, но показатель все равно останется избыточным. Более эффективной будет рекомендация вообще не использовать солонку дома и проверять содержание соли на этикетках продуктов, указывает господин Розанов.

Для соблюдения принципов сбалансированного питания специалисты также советуют при каждой покупке приобретать минимум пять разных типов овощей или фруктов на каждый день, чаще покупать рыбу и орехи. А для поддержания необходимого уровня физической активности кардиологи советует меньше ездить на машине ходить пешком не менее 30 минут в день. Включает рекомендации и снижение доз алкоголя, а также полный отказ от спиртного на некоторые дни в течение недели.

Александр Розанов добавляет, что отказываться от вредных привычек нужно в комплексе. Например, вряд ли стоит ожидать заметного эффекта от поддержания здорового уровня сна без отказа от курения или рассчитывать, что достаточным будет только отказ от курения без перехода на активный образ жизни. Убедить взрослых людей отказаться от вредных привычек, таких как курение, может быть сложно, так как у таких людей, как правило, сформирована стойкая никотиновая зависимость. Как поясняют в АМСМР, концепция модификация рисков в этом случае предполагает постепенный отказ от курения с переходом на альтернативные, менее вредные средства доставки никотина, такие как системы нагревания табака с научно подтвержденным потенциалом к снижению вреда для организма совершеннолетнего потребителя.

Илья Вадимов